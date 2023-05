Handanovic croce e delizia, insicuro in uscita e super su Jovic: deciderà il suo futuro con l’Inter Samir Handanovic ha alzato al cielo il suo quinto trofeo con l’Inter a Roma ed è stato uno dei protagonisti della finale: ora deciderà il suo futuro con la società.

A cura di Vito Lamorte

Quando l’arbitro ha fischiato tre volte, è partita la festa dell'Inter per la vittoria della Coppa Italia per la seconda volta consecutiva. Si tratta della nona volta che i nerazzurri si aggiudicano il trofeo nella loro storia: la vittoria per 2-1 sulla Fiorentina permette alla squadra di Inzaghi di mettere in bacheca il secondo titolo in stagione dopo la Supercoppa Italiana.

La finale che non era cominciata bene per i nerazzurri, visto che la Viola aveva trovato il vantaggio dopo 2 minuti con Nico ma la squadra di Inzaghi non si è arresa e la doppietta di Lautaro Martinez, arrivato a 101 gol in maglia nerazzurra, ha riportato a Milano il trofeo.

Uno dei protagonisti della partita dell'Olimpico è stato Samir Handanovic, che in quanto portiere di coppa è partito titolare al posto di Onana contro i gigliati. Il capitano dell'Inter non ha colpe sulla rete presa nelle battute iniziali, nonostante qualche critica se la sia beccata anche per quello, ed è stato decisivo sul finale del match ipnotizzando Jovic.

Nella fase di sofferenza maggiore per i nerazzurri, il numero 1 ha salvato la sua porta con una bella parata sull'ex attaccante di Real Madrid e Eintracht Francoforte, blindando il risultato e conquistando il quinto trofeo con la maglia nerazzurra.

Oltre all'intervento super, però, Handanovic nel finale la stava per combinare grossa con un paio di uscite non proprio sicure che hanno fatto tremare l'Inter e i suoi tifosi: nel primo caso è stato Darmian a salvare tutto pulendo l'area piccola mentre nel secondo l'arbitro Irrati ha ravvisato una scorrettezza di Cabral nei suoi confronti.

Nelle uscite le difficoltà di Samir negli ultimi tempi sono aumentate molto e questa sua insicurezza spesso e volentieri condiziona l'intero pacchetto arretrato. Nonostante qualche difficoltà, però, l'Inter è riuscita a resistere fino al quinto minuto di recupero e poi è partita la festa.

L’Inter porta a casa la seconda coppa della stagione dopo la Supercoppa contro il Milan e si prepara al meglio per la finale di Champions League del prossimo 10 giugno in programma a Istanbul col Manchester City di Guardiola.

Quale sarà il futuro di Handanovic? Fino a qualche settimana fa tutto sembrava pronto per la separazione e per molti quella di ieri potrebbe essere stata l'ultima apparizione in nerazzurro ma nei giorni scorsi si è fatta largo anche l'ipotesi di un rinnovo per un altro anno a 1,5 milioni (contro i 2,5 di oggi): l'intesa tra le parti non è ancora stata raggiunta ma Samir deciderà quale sarà il suo futuro insieme all'Inter alla fine della stagione. Ora c'è ancora troppo in ballo per fermarsi a discutere.