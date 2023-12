Hamed Traoré ha la malaria: per l’ex Sassuolo è stato necessario il ricovero in ospedale Il Bournemouth ha fatto sapere che Hamed Traoré ha la malaria. Il giocatore ex Sassuolo è stato ricoverato in ospedale e resterà fuori per molto tempo. Il fantasista ivoriano salterà anche la Coppa d’Africa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Hamed Traoré starà fuori a lungo dopo il ricovero in ospedale. È il retroscena riguardante l'ex giocatore del Sassuolo oggi al Bournemouth rivelato dallo stesso club inglese. Traoré era stato ceduto per 25 milioni di euro ma da inizio stagione aveva avuto problemi a imporsi nell'undici titolare tra panchina e mancate convocazione. Tant'è che le presenze complessive in Premier sono solamente 3. Ma c'è di più. Dal mese di dicembre il giocatore 23enne era completamente sparito tant'è che per il mercato di gennaio era già stato accostato a diverse squadra italiani quantomeno in presto. Oggi però si è fatta finalmente luce su cosa sia realmente accaduto.

Nel mese di novembre era andato in nazionale convocato dalla Costa d’Avorio, segnando i suoi primi gol contro le Seychelles. Al ritorno in Inghilterra ha cominciato a sentirsi male e il mese scorso era stato ricoverato in ospedale per diverse settimane. Da quel momento in poi non c'era molta chiarezza sulle sue condizioni ma oggi il tecnico Andoni Iraola ha fatto sapere tutto sui problemi fisici al giocatore: ma ora sarà costretto a saltare la Coppa d’Africa. Traore ha iniziato a sentirsi male subito dopo il ritorno dalla trasferta in Africa il mese scorso ed è stato ricoverato in ospedale per diverse settimane. "Continuerà ad essere indisponibile nell’immediato futuro: era stato ricoverato in ospedale per malaria".

La nota scritta dal club inglese sui profili social del club non lascia dubbi: "Andoni Iraola ha confermato che il centrocampista Hamed Traorè si sta riprendendo dopo essere stato ricoverato in ospedale per malaria – si legge – Iraola ha dichiarato: ‘In questo momento sta recuperando molto meglio. Le ultime settimane sono state molto difficili per lui personalmente e dal punto di vista sportivo. Sarà fuori per un po' di tempo'". Il club chiaramente resta vicino a Traoré in questo momento complicato: "Ti auguriamo una pronta guarigione, Junior".

Il giocatore era prontissimo per partire e prendere parte alla Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio che organizza il torneo. Ma purtroppo dovrà rinunciare a questo appuntamento e molto probabilmente anche il resto della stagione può considerarsi compromessa. In Inghilterra Traoré non è riuscito a imporsi come aveva fatto in forza al Sassuolo. Quest'anno solo 3 presenze in Premier e 3 in Coppa dove ha però segnato un gol. Lo scorso anno fu però sfortunato. Dopo aver giocato le prime 7 partite infatti si fa male chiudendo la stagione con un infortunio al piede.