Achraf Hakimi è ufficialmente un nuovo giocatore del PSG. L'annuncio è arrivato tramite i canali social del club francese che ha poi pubblicato anche una breve dichiarazione del giocatore marocchino sul proprio sito. Anche l'Inter ha salutato il giocatore ringraziandolo per l'annata vissuta in nerazzurro culminata con la vittoria dello Scudetto con Antonio Conte in panchina. Il PSG ha fatto firmare ad Hakimi un contratto fino al 2026 da 8 milioni netti più bonus.

L'accordo con l'Inter invece è stato preso sulla base di 60 milioni di euro, più 8 milioni di bonus facilmente raggiungibili e ulteriori 3 milioni legati a bonus più difficili. Dopo 37 partite 7 gol 8 assist e soprattutto la conquista dello Scudetto, finisce l'avventura del terzino destro marocchino in Italia che dopo Real Madrid, Borussia Dortmund e l'Inter, andrà a rinforzare la galattica rosa dei parigini guidati da Pochettino.

Dal sito ufficiale del PSG il giocatore ha voluto parlare delle sensazioni che sta provando in questo momento ma anche dei motivi che l'hanno spinto a volere con così tanta insistenza il club francese: “Oggi provo un grande senso di orgoglio – ha detto Achraf Hakimi dopo aver firmato il suo contratto – Dopo Spagna, Germania e Italia, il Paris Saint-Germain mi offre la possibilità di scoprire un nuovo campionato con uno dei club più prestigiosi al mondo".

Il saluto di Hakimi all'Inter e ai tifosi nerazzurri: "Grazie!"

Hakimi è già voglioso di voler vivere subito questa nuova esperienza in uno dei club che punta palesemente alla vittoria della prossima Champions League: "Non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, i tifosi e di vivere l'incredibile colore e passione all'interno del Parc des Princes – ha sottolineato il giocatore che ha poi aggiunto un particolare importante – Condivido le stesse grandi ambizioni dello staff tecnico e dei miei compagni di squadra e farò tutto il possibile per offrire ciò che ci si aspetta da me”.

Hakimi ha anche voluto salutare l'Inter e i suoi ex compagni di squadra attraverso un post sul proprio account ufficiale di Instagram. Il giocatore, che è stato tra i migliori della rosa di Conte lo scorso anno, ha ringraziato tutti i tifosi nerazzurri con un lungo messaggio.

"È stato solo un anno, ma che anno! Prima di arrivare, non potevo immaginare cosa significa indossare la maglia dell’Inter – scrive il giocatore che ha sottolineato ancora – È stato un onore difendere questi colori. È stata una stagione difficile dovuta alla pandemia, ma ho comunque potuto godere dei momenti indimenticabili vincendo lo scudetto e scrivendo la storia con voi". Poi i ringraziamenti alla squadra, allo staff e soprattutto ai tifosi: "Vorrei ringraziare tutti i membri dello staff, dipendenti della società, tifosi e compagni per il loro affetto, professionalità e rispetto. Anche alla mia famiglia, per il suo sostegno incondizionato. Mi porterò per sempre l’Inter nel cuore. Un forte abbraccio a tutti e forza Inter!"