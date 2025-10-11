Calcio
Haaland si fa parare due rigori dal portiere di Israele in un minuto: stava già correndo a esultare

Erling Haaland si è fatto parare due rigori dal portiere di Israele, Daniel Perez, in un minuto: inizio di partita clamoroso a Oslo tra Norvegia e Israele.
A cura di Vito Lamorte
Erling Haaland si è fatto parare due rigori dal portiere di Israele, Daniel Perez, in un minuto: inizio di partita clamoroso a Oslo tra Norvegia e la nazionale israeliana, che fanno parte dello stesso girone di qualificazione ai Mondiali 2026 dell'Italia. 

Il centravanti del Manchester City ha cambiato angolo nella trasformazione ma l'estremo difensore israeliano è stato bravissimo ad intuire entrambe le conclusioni e ha respinto lateralmente i tiri del numero 9 norvegese.

Haaland si fa parare due rigori dal portiere di Israele in un minuto

Haaland si è presentato sul dischetto al minuto 6 della partita tra Norvegia e Israele e si è fatto parare il rigore da Daniel Perez, che si è allungato sulla sua destra e ha respinto il tiro: l'arbitro ha fatto ripetere la trasformazione dagli undici metri perché l'estremo difensore israeliano si era tuffato in anticipo e non aveva i piedi sulla linea di porta, ma il portiere è stato bravissimo nel neutralizzare anche la seconda conclusione.

Perez si è tuffato sulla sua sinistra e ha intuito l'intenzione dell'attaccante norvegese di cambiare angolo e incrociare la conclusione. Proprio in occasione del secondo tiro, Erling Haaland stava già correndo a esultare ma è stato costretto a interrompere la sua corsa verso i tifosi.

Poco dopo il numero 9 della Norvegia si è rifatto, segnando la rete del 2-0 per la sua nazionale e ha chiesto scusa allo stadio per i due errori. Haaland ha raccolto l'invito di Sorloth e, dopo aver controllato con il piede sinistro, ha battuto con un diagonale di destro Daniel Perez.

Il portiere israeliano poco prima aveva già raccolto la palla in rete a causa di un autogol di Khalaili: è stato quello il gol che ha spianato la strada alla Norvegia dopo il piccolo incidente di percorso che si è verificato nei primi minuti con il rigore sbagliato.

