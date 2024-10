Haaland segna un gol pazzesco in Champions League: il colpo di tacco in acrobazia è magico

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Ormai di Erling Haaland non ci stupisce più nulla, anche se a volte riesce ancora a stupirci e a lasciarci a bocca aperta, non tanto per il numero di gol segnati, ma per la bellezza di alcuni gesti tecnici da grande campione. E proprio oggi in Champions League ci ha regalato l'ultima grande perla del suo repertorio: il Manchester City ha battuto lo Sparta Praga per 5-0 e il norvegese ha contribuito con una doppietta, sigillata da un numero di magia davvero strepitoso.

Difficile riassumere in poche parole il gesto che ha portato gli inglesi sul 2-0, una giocata che per certi versi ricorda alcune specialità di casa Zlatan Ibrahimovic. In mezzo a tutti i difensori Haaland prende posizione, aspetta il pallone e lo manda in porta con un colpo di tacco al volo in acrobazia, una sorta di sforbiciata al contrario che ha lasciato tutti di stucco.

Haaland segna con un tacco in acrobazia

Le immagini e i video racchiudono benissimo tutto ciò che il norvegese è stato in grado di fare. Con il suo fisico imponente ha segnato uno dei gol più belli della sua carriera, con un tasso di difficoltà altissimo: il gol di tacco in acrobazia è un gesto raro da vedere in campo, perché frutto di fattori che devono coincidere alla perfezione. Tempismo, coordinazione, equilibrio e ovviamente la forza necessaria per mandare il pallone in rete con un tacco ma senza guardare la porta.

Tutti sono rimasti senza parole davanti al suo gol, un concentrato di bellezza e magia che certifica la sua dimensione da grande campione. Haaland è implacabile e oltre a segnare tanto si regala anche delle reti che sono dei veri capolavori. Guardiola lo ammira dalla panchina estasiato e si gode il suo infallibile cyborg: in 42 partite di Champions League ha segnato 43 gol, numeri pazzeschi che lo incoronano anche quest'anno come il re dei bomber.