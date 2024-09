Haaland inarrestabile: partenza super in Premier, con l’Inter può segnare già il 100° gol con il City

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Mercoledì 18 settembre il Manchester City sfiderà l‘Inter nella gara d'esordio della Champions League 2024-2025. Sarà la rivincita della finale di Istanbul. L'uomo da temere di più ovviamente è Erling Brut Haaland, che ha iniziato la Premier League in modo mostruoso. I suoi numeri fanno letteralmente paura: 4 partite e 9 gol in campionato. Contro il Brentford ha realizzato una doppietta.

City a punteggio pieno, Haaland macchina da gol

Il Manchester City è primo in classifica in Premier League, è a punteggio pieno grazie ai gol di Haaland che ha timbrato il cartellino subito all'esordio, nel 2-0 al Chelsea, rifilato a Stamford Bridge. Poi due triplette consecutive. La prima casalinga all'Ipswich Town, l'altra invece al West Ham. Sette gol segnati in tre giornate dei nove del City. Percentuale enorme. Poi è arrivata la sfida con il Brentford, che passa in vantaggio dopo 22 secondi, grazie a un errore difensivo piuttosto clamoroso. Nessun problema. Ci pensa Haaland che nell'arco di 13 minuti segna una doppietta.

Doppietta al Brentford, 9 gol in 4 partite di Premier League

Il primo gol è frutto di un'azione tambureggiante che Haaland chiude in modo possente, tiro in diagonale e niente da fare per il portiere avversario. Poi lungo rinvio di Ederson, il norvegese scappa, si invola e in area nell'uno contro uno è praticamente implacabile. Gol numero 9 in 4 partite di Premier League, nessuno ci era mai riuscito nel campionato inglese.

Nella ripresa Haaland cerca ancora il gol, lo sfiora in un paio di occasioni, colpisce anche un palo, non arriva la terza tripletta consecutiva, ma va bene così. I numeri sono strepitosi, ora proverà a confermarsi in Champions League. L'Inter è avvisata, nella finale di Istanbul rimase a secco e i nerazzurri sperano di bloccarlo ancora una volta.