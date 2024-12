Haaland annullato dalla difesa della Juve: un solo tiro in porta in 92 minuti, è impalpabile

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La difesa della Juventus ha annullato Erling Haaland durante il match che i bianconeri hanno vinto per 2-0 contro il Manchester City. Per il centravanti norvegese un solo tiro in porta in 92 minuti: all'Allianz Stadium il numero 9 dei Citizens è impalpabile.

Prestazione sontuosa da parte dei due centrali bianconeri, ovvero Federico Gatti e Pierre Kalulu, che hanno reso difficilissima ad uno degli attaccanti più forti del mondo: i calciatori della Vecchia Signora si sono sempre mossi bene in marcatura e in anticipo, non concedendo mai nulla ad Haaland che ha sofferto anche la mancanza di idee dei suoi compagni negli ultimi 16 metri.

Un solo tiro in porta in 92 minuti per Haaland: numeri horror

Questi i numeri di Haaland contro i bianconeri: il centravanti norvegese del Manchester City ha toccato il pallone 18 volte, con 9 possessi persi, il 63% di precisione nei passaggi (5 su 8), una grande occasione sprecata e un tiro bloccato. Per il resto, ci sono zero passaggi chiave, zero contrasti vinti e zero duelli aerei vinti. Una partita complicata per il forte calciatore dei Citizens, che nella morsa di Gatti e Kalulu non è mai riuscito ad essere incisivo né per se stesso né per i compagni.

Una prova brutta da parte di Haaland, che è stato mal servito dal resto della squadra ma in un paio di occasioni ha effettuato un movimento ‘contrario' a quello chiamato dal compagno: il più lampante sull'azione di Doku sulla sinistra, con il numero 9 che fa una mezzaluna verso il centro dell'area e il calciatore belga che gli serve un pallone solo da spingere in rete sul secondo palo.

Come sta andando la stagione di Haaand col Manchester City in crisi

I suoi numeri stagionali, 18 gol e un assist in 22 presenze, non sono assolutamente negativi per un momento di grossa difficoltà come quello che sta vivendo il Manchester City ma è chiaro che se la squadra non gira anche il fortissimo ‘vichingo' può incappare in qualche serata complicata.