“Ha cominciato a minacciare”: l’aggressione dell’arbitro ad un calciatore che fa discutere il Cile Episodio singolare in Cile. Un arbitro e un calciatore hanno dato vita a un’accesa discussione in mezzo al campo che ha visto il direttore di gara protagonista di un comportamento non consono al suo ruolo che adesso è sotto indagine da parte dell’Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

A cura di Vito Lamorte

Sui campi di calcio si vede sempre di tutto e alcune manifestazioni non sono sempre educative. Quello che è accaduto in Cile, però, supera l'immaginazione. Nel corso della partita tra il Barnechea e il San Luis l'arbitro Claudio Aranda e il calciatore Boris Sagredo sono diventati protagonisti di una scena che sta facendo molto discutere in tutto il paese: dopo una lite in mezzo al campo, il direttore di gara si è avvicinato al calciatore e dopo aver fischiato a pochi centimetri dal suo orecchio, con il gesto che è stato scambiato per una testata, Sagredo si è accasciato a terra e i suoi compagni di squadra hanno accerchiato l'arbitro per chiedere conto del suo comportamento. Dopo l'arbitro in campo con la pistola in una partita amatoriale per difendersi dai tifosi, ecco un altro episodio controverso che arriva da Nuovo Continente.

Sagredo nel post-partita ha dichiarato: "Non voglio entrare troppo nei dettagli, perché alla fine si finisce per proteggere gli arbitri. La sua reazione mi è sembrata insolita. Ero molto nervoso. Stavamo litigando quasi a metà del campo e lui si arrabbiato perché gli dico che sta mentendo quando dice che lo sto insultando. Gli dico che non può dirlo, che non è così. Lì reagisce male, mi viene addosso, come se mi spingesse, mi urtasse la spalla e ha fischiato nell'orecchio. Non è stato uno shock così importante, ma l'azione mi è sembrata inappropriata. L'unico modo per farlo capire era gettarmi a terra. Quando ero a terra ha cominciato a minacciarmi, a dire che stava per espellermi. Poi non mi ha parlato più per tutta la partita".

L'ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) ha aperto un'indagine sull'arbitro Claudio Aranda dopo la sua aggressione a Boris Sagredo e di fronte a questa grave situazione il consiglio di amministrazione di Quilín sta cercando di chiarire i fatti: "In relazione all'incidente avvenuto il 17 agosto 2021 nella partita tra AC Barnechea e San Luis, valida per il 15° appuntamento della Promozione Betsson, tra il giocatore dell'AC Barnechea Mr. Boris Sagredo e l'arbitro di gara Mr. Claudio Aranda González, in merito all'utilizzo del fischietto di quest'ultimo vicino al giocatore, la Commissione Arbitri ANFP riferisce che è stato avviato una inchiesta (secondo il Regolamento interno) con l'obiettivo di indagare, chiarire i fatti e il comportamento del direttore di gara. L'attività arbitrale impone un comportamento conforme all'esercizio delle loro funzioni in base a quanto previsto dalle Regole del Gioco e dal Regolamento Interno, che ha motivato l'istruttoria d'ufficio indicata e, se applicabile, la determinazione delle sanzioni pertinenti".