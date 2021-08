L’arbitro estrae la pistola per difendersi dai tifosi in una partita amatoriale: follia in Honduras In Honduras, al termine di una partita amatoriale, l’arbitro ha estratto la pistola dopo che alcuni tifosi erano entrati in campo per protestare nei suoi confronti a causa della mancata concessione di un rigore. Alla vista dell’arma da fuoco il rettangolo di gioco si è svuotato e il direttore di gara è andato via.

A cura di Vito Lamorte

Una partita di calcio amatoriale in Honduras è diventata il teatro di uno spettacolo molto diverso da tutto ciò che rappresenta lo sport. Nel comune di La Jigua, dipartimento di Copán, un arbitro ha estratto una pistola subito essere stato circondato da giocatori e tifosi alla fine di una partita amatoriale perché colpevole di non aver fischiato un calcio di rigore: nel momento in cui le proteste sono diventate più animate, e intorno a lui c'era un numero di persone poco rassicurante per la sua incolumità, il direttore di gara ha tirato fuori l'arma per proteggersi. Il momento è stato immortalato da diversi video, che hanno destato subito scalpore sui social network.

"Ha una pistola": nel momento in cui le persone erano approdate sul terreno di gioco si sente la voce di un uomo, allarmato dalla situazione, ma fortunatamente non è successo nulla di grave e la situazione è rimasta sotto controllo. Ha riportato la notizia anche il canale televisivo locale TN5.

Uno dei presenti, tra le voci fuori campo di uno dei video che è circolato sui social, ha messo in relazione l'arbitro con il popolare personaggio del film Toy Story, Woody Pride, affermando in maniera ironica: "Woody è qui!". Ad oggi restano sconosciute l'identità dell'arbitro e i nomi delle squadre coinvolte nel controverso match.

Solitamente i direttori di gara, a qualunque latitudine e di qualsiasi categoria, sono sempre al centro di polemiche, dibattiti e contestazioni ma questo signore ha deciso di cautelarsi in maniera diversa: secondo alcuni testimoni dell'incontro citati dal quotidiano Diez, quando i tifosi hanno deciso di invadere il terreno di gioco l'arbitro ha estratto l'arma da fuoco per non essere circondato e evitare che gli facessero del male. Soltanto la minaccia è bastata a convincere i presenti a lasciare il campo senza far degenerare la situazione e così l'uomo che aveva diretto il match fino a pochi minuti prima si è fatto spazio tra la folla ed è andato via.