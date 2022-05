Gytkjaer fa doppietta, il Monza ribalta il Brescia nella semifinale dei playoff di Serie B Nella semifinale d’andata dei playoff di Serie B, successo in rimonta del Monza di Stroppa sul Brescia di Corini. Decisivo Gytkjaer, autore di una doppietta.

A cura di Marco Beltrami

Dopo la vittoria di misura del Benevento sul Pisa, firmata Lapadula, il Monza ha superato il Brescia nella seconda semifinale dei playoff di Serie B. Nella sfida d'andata del match che mette in palio l'ultimo atto degli spareggi, a vincere è stata la squadra del patron Berlusconi, brava a ribaltare lo svantaggio iniziale firmato da Moreo, grazie ai gol di Gytkjaer. I biancorossi hanno confermato la migliore classifica ottenuta nella regular season. Alle Rondinelle di Corini servirà un'impresa al ritorno.

Grandi emozioni al Rigamonti per l’andata della seconda semifinale dei playoff. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato dopo poco più di 5’ con Moreo che ha fatto esplodere di entusiasmo i tifosi bresciani. La formazione di Corini ha legittimato il vantaggio con due grandi occasioni: prima un palo, con una conclusione di Palacio deviata da Paletta e poi ancora con l’argentino, molto pericoloso. Le Rondinelle hanno dovuto fare i conti con il ritorno del Monza, e anche con la sfortuna per il doppio infortunio in pochi minuti di Huard e Sabelli, entrambi per le conseguenze di durissimi scontri aerei.

Nel finale del primo tempo, situazione ottimale, ecco il pareggio dei brianzoli con Gytkjaer bravo a finalizzare un assist di Ciurria condannando la difesa biancoblu troppo leggera. 10’ dopo l’avvio della ripresa poi è arrivato anche il sorpasso, questa volta su calcio di rigore. Nessun dubbio dell’arbitro che ha sanzionato un fallo di Joronen in uscita su Mota Carvalho, lanciato da Machin. Dal dischetto Gytkjaer non ha perdonato, per la sua personale doppietta e il 2-1 in favore degli ospiti.

Questo anche il risultato finale che mette il Monza in una posizione di vantaggio rispetto al match di ritorno in programma il 22 maggio alle ore 21. Senza la regola dei gol fuori casa, al Brescia potrebbe non bastare la vittoria con un gol di scarto, che rimetterebbe in parità il numero delle reti segnate. In quel caso il criterio utile per la qualificazione sarebbe la migliore classifica al termine della regular season che premierebbe i biancorossi, arrivati quarti.