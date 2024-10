video suggerito

Gudmundsson è stato dichiarato innocente: assolto dalle accuse di cattiva condotta sessuale Il Tribunale di Reykjavik ha dichiarato innocente Gudmundsson: è stato assolto in primo grado dalle accuse di molestia sessuale mosse da una donna oltre un anno fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Albert Gudmundsson è stato assolto dalle accuse di stupro dal Tribunale di Reykjavik: oggi è arrivata la sentenza tanto attesa dal giocatore della Fiorentina che un mese fa si era presentato in Islanda al processo per "cattiva condotta sessuale" in seguito alla denuncia di una donna risalente a oltre un anno fa.

L'islandese è stato assolto in primo grado, come riporta il portale specializzato visir.is che ne ha dato la notizia. Gudmundsson è stato dichiarato innocente per i fatti avvenuti nell'agosto 2023 a Reykjavik, quando una ragazza lo aveva accusato di violenza sessuale dopo una serata. Adesso la controparte avrà un mese di tempo per presentare ricorso contro la sentenza emessa oggi pochi minuti prima delle 15:00.

Gudmundsson è stato dichiarato innocente

È sicuramente una buona notizia per il giocatore e l'intera Fiorentina che era in apprensione per il suo destino. L'islandese rischiava il carcere con l'accusa di "cattiva condotta sessuale" in seguito alla denuncia di una donna risalente a oltre un anno fa. Ma adesso la questione è stata archiviata e il giocatore può pensare soltanto al campo dove stanno arrivando le soddisfazioni più grandi in questa stagione, la prima vissuta in maglia Viola.

Gudmundsson si è sempre dichiarato innocente in questa vicenda e oggi ha avuto anche la conferma dal Tribunale di Reykjavik: il verdetto è appellabile entro l'8 novembre, ma intanto per lui è stata proclamata l'assoluzione. Adesso bisognerà attendere nuovi sviluppi anche da parte della Federcalcio islandese che in tutto questo tempo lo aveva lasciato fuori dai convocati seguendo il suo regolamento interno. Il processo è terminato e, se non dovesse esserci un ricorso, l'attaccante potrà essere reintegrato anche dalla sua nazionale.