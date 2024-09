video suggerito

Gudmundsson vola in Islanda per il processo dopo le accuse di molestie: cosa può accadere Verso la metà della prossima settimana si terrà a Reykjavik il processo di Gudmundsson, accusato di violenza sessuale: la formula del trasferimento alla Fiorentina potrebbe cambiare.

A cura di Ada Cotugno

Per Albert Gudmundsson si aprirà una parentesi delicata che riguarderà la sua vita personale: il giocatore della Fiorentina nelle prossime ore volerà in Islanda per partecipare al processo dopo le accuse da parte di una donna di violenza sessuale. La Procura della Repubblica qualche mese fa aveva fatto riaprire il caso, emettendo un'accusa nei confronti dell'islandese che era stato denunciato la scorsa estate. Il procedimento potrebbe portare a una condanna, un'eventualità già calcolata al momento del suo trasferimento a Firenze.

Gudmundsson attende il processo

Il momento più importante arriva proprio in concomitanza con la sosta per le nazionali. Durante il weekend il giocatore volerà a Reykjavik, come riporta il Corriere dello Sport, e verso la metà della prossima settimana sarà atteso dal processo dopo il rinvio a giudizio per "cattiva condotta sessuale". I fatti risalgono all'estate 2023, quando Gudmundsson era stato messo fuori squadra dall'Islanda per una denuncia per molestie presentata da una donna: secondo le regole della federazione non avrebbe potuto giocare e infatti era sceso in campo soltanto per due partite, nel periodo in cui la Procura distrettuale aveva deciso di archiviare il caso. Qualche mese fa la donna aveva presentato ricorso per i fatti accaduti nella capitale islandese oltre un anno fa e il Pubblico Ministero ha deciso di riaprire il caso, aprendo le porte a una possibile condanna per il giocatore.

Il contratto con la Fiorentina: c'è una clausola particolare

Il suo futuro ovviamente interessa anche la Fiorentina che ha puntato su di lui durante la scorsa estate come nuovo rinforzo. L'accusa di violenza sessuale ha condizionato il calciomercato e anche il possibile approdo all'Inter, ma nel suo contratto con la Viola c'è una clausola particolare: Gudmundsson è arrivato a Firenze dal Genoa con un prestito oneroso con obbligo di riscatto che potrà trasformarsi in semplice diritto qualora il processo dovesse portare a una condanna.

Cosa rischia Gudmundsson

Il giocatore continua a proclamarsi innocente tramite il suo avvocato difensore ma sarà il processo a dare il suo verdetto. Cosa rischierebbe Gudmundsson? L'articolo 194 del Codice penale generale islandese in materia di reati sessuali recita che "Chiunque ha rapporti o altri rapporti sessuali con una persona senza il suo consenso è colpevole di stupro ed è punito con la reclusione da un minimo di 1 anno a un massimo di 16 anni".