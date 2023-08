Gudmundsson non potrà giocare con l’Islanda: sospeso dalla nazionale dopo una denuncia per molestie Il giocatore del Genoa Albert Gudmundsson è stato sospeso in via cautelare dall’Islanda per aver ricevuto una denuncia per molestie: a comunicarlo è stata la presidentessa della federcalcio islandese.

Albert Gudmundsson è stato sospeso dall'Islanda: secondo il media locale DV il giocatore del Genoa e della nazionale islandese è stato denunciato da una donna per una presunta molestia sessuale avvenuta nel corso di questa estate. Un caso grave, portato alla luce dalla presidentessa della federcalcio islandese Vanda Sigurgeirsdóttir.

In un'intervista rilasciata a DV ha confermato di aver ricevuto una denuncia dalla polizia a carico di un giocatore che fa parte della nazionale: "Posso confermare che sul nostro tavolo c'era una segnalazione riguardante una denuncia per reati sessuali su un membro della nazionale". La presidentessa si è subito messa in contatto con i membri del sindacato, ma nel frattempo il giocatore non potrà prendere parte agli impegni internazionali dell'Islanda.

Secondo le regole della federazione infatti non può allenarsi o partecipare alle partite con il resto della squadra mentre è in corso un'indagine contro di lui. Gudmundsson era rientrato nel giro della nazionale da poco tempo dopo un anno di attesa, con l'arrivo del nuovo commissario tecnico Åge Hareide che dovrà diramare la lista dei convocati per la prossima sosta proprio tra pochi giorni. Il caso del giocatore del Genoa non è arrivato come un fulmine a ciel sereno per la federcalcio islandese: Vanda Sigurgeirsdóttir è stata informata formalmente ieri dagli avvocati della vittima dell'avvenuta denuncia, ma il sindacato aveva ricevuto le prime informazioni già lo scorso luglio.

Gudmundsson ha negato tutte le accuse ma non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale. Il giocatore si sarebbe messo già in contatto con il club ligure che continuerà a schierarlo in campo anche durante lo svolgimento delle indagini, diversamente dalla sua nazionale che ha optato per la sospensione in via cautelare, in attesa si far luce sulla triste vicenda.