Guardiola ostenta con nonchalance un orologio durante Burnley-City: è inestimabile, non si compra In occasione della vittoria del Manchester City all’esordio in Premier contro il Burnley, Pep Guardiola ha ostentato al polso un orologio dal valore inestimabile: non è in vendita ed è per pochissimi. Lui può.

A cura di Paolo Fiorenza

Buona la prima per il Manchester City nella Premier League 2023/24: la squadra campione d'Inghilterra ha battuto il Burnley a domicilio per 3-0. La partita è stata messa subito in discesa dal solito Haaland, che ha cominciato da dove aveva finito, ovvero gonfiando le reti avversarie: il bomber norvegese è andato a segno al 4′, poi ha realizzato la personale doppietta al 36′, lasciando a Rodri a un quarto d'ora dalla fine il compito di mettere il sigillo alla vittoria.

L'amarezza per il Community Shield perso ai rigori domenica scorsa contro l'Arsenal era stata grande per Pep Guardiola, che aveva polemizzato per il maxi recupero che aveva consentito ai Gunners di pareggiare all'ultimo respiro dei tempi supplementari. L'umore del tecnico catalano a Wembley era nero, come aveva dimostrato anche l'episodio al momento della premiazione, quando aveva ignorato una persona non stringendogli la mano.

Tutto lasciato alle spalle per presentare la versione migliore del City in quel di Burnley: una squadra a trazione anteriore a dire poco, con Bernardo Silva, Alvarez e Foden alle spalle di Haaland, e una coppia mediana formata da De Bruyne e Rodri. Talento allo stato puro, nell'abituale spartito votato al possesso e all'attacco di Pep, che evidentemente ci teneva a partire col piede giusto in Premier e far capire a tutti che lo storico Triplete della scorsa stagione non ha saziato affatto gli Sky Blues.

Pep Guardiola a Burnley in total black, con un’orologio esclusivo al polso: non ha prezzo

Guardiola peraltro si è presentato con la consueta eleganza alla trasferta nel Lancashire, vestito in total black e con un orologio al polso che è davvero per pochissimi, visto che non è in vendita. Si tratta di un'edizione speciale del Richard Mille 67-02, orologio che nella sua versione normale costa circa 300mila euro. Ma quella ostentata con nonchalance da Pep per la première a Burnley è l'edizione ‘United Arab Emirates', indossata – tra i pochissimi – dal principe ereditario di Dubai, lo sceicco Hamdan bin Mohammed Al Maktoum.

Una tiratura limitatissima per l'orologio automatico più leggero della collezione Richard Mille, con il suo peso di soli 32 grammi grazie alla combinazione di composito TPT e titanio grado 5. Uno status symbol che i soldi non possono comprare con nessuna cifra, visto che – non essendo in vendita – il suo valore è inestimabile. Tra un gol di Haaland e l'altro, Guardiola lo ha messo in bella mostra: lui può.