Guardiola furioso dopo la finale persa: si lamenta del recupero e risponde stizzito a un giornalista Il Manchester City è stato sconfitto ai calci di rigore dell’Arsenal nel Community Shield. Al termine della finale Guardiola si è lamentato per l’eccessivo recupero e in conferenza stampa ha risposto seccamente a un giornalista.

A cura di Alessio Morra

Il primo trofeo della stagione il Manchester City lo ha mancato per un soffio. A Wembley l'Arsenal ha trovato il gol del pareggio al 101′ con Trossard e poi si è imposto poco dopo ai calci di rigore. Una beffa per il City, che sperava di aggiungere un altro titolo a questo già straripante 2023. L'amaro in bocca c'è in ogni caso per Guardiola che, da serial winner qual è, voleva ampliare la sua bacheca. Ma l'allievo Arteta ha conquistato la medaglia dei vincitori. Dopo la partita Pep, con la sua consueta schiettezza, si è lamentato dell'infinito recupero ed ha pure dato una risposta stizzita a un giornalista che aveva ricordato un dato assai negativo.

La scorsa primavera nell'arco di pochissime settimana il Manchester City ha realizzato il triplete, o meglio il treble per dirla all'inglese: Premier League, FA Cup e soprattutto Champions League, la prima di sempre. La nuova stagione è iniziata con la finale di Community Shield con l'Arsenal, che l'ha preparata forse un po' meglio avendo iniziato il ritiro molto prima.

Pep Guardiola e Mikel Arteta, il maestro e l’allievo, durante la Community Shield 2023.

La finale è stata bella. Primo tempo meglio i Gunners, secondo meglio il City che passa con Palmer e manca il raddoppio più volte. All'ultimo assalto, al minuto 101, il pari di Trossard. Il belga calcia verso lo specchio, nemmeno in modo meraviglioso, ma il pallone sbatte su Akanji e diventa imprendibile. Una botta di fortuna ed è 1-1. Si va ai rigori. E come accade in questi casi vince la squadra che ha pareggiato all'ultimo. Quattro tiri e quattro gol per l'Arsenal, tre tiri e solo un gol per il City. Londinesi che tornano a vincere dopo tre anni, anche nel 2020 fu il Community Shield.

Dopo la partita Guardiola si è lamentato in conferenza stampa per questo recupero infinito, se n'è lamentato con parole chiare, ma anche dure: "Recupero infinito? Non mi sembrava che fossero successe cose da far aggiungere otto minuti. Ma chi fa le regole non si confronta con i giocatori, con gli allenatori? Ora le partite saranno di 100 minuti. Immaginatevi se aggiungono altro recupero per i gol e così via. Domattina alle 9 siamo ancora qui a giocare".

Ramsdale esulta dopo aver respinto il rigore di Rodri, ci sono le sue mani sul trofeo.

Già non era dell'umore giusto per la sconfitta subita ai rigori, e dopo un pareggio beffardo, in conferenza stampa. E dopo una domanda un po' cattivella Guardiola ha sbottato. A Pep è stato ricordato che per il terzo anno consecutivo il City ha perso il Community Shield (con il Leicester nel 2021 e il Liverpool 2022).

I calciatori dell’Arsenal posano con il trofeo, i Gunners vincono per la 17ª volta il Community Shield.

Sconfitte diverse per la verità, ma queste tre finali hanno comunque evidentemente fatto male a Guardiola che ha risposto duramente: "Abbiamo perso tre finali di fila! Abbiamo perso tre Community Shield di fila. Sapete perché? Perché abbiamo vinto la Premier League". Ed ha poi aggiunto: "Noi abbiamo fatto qualcosa di eccezionale come fare il triplete".