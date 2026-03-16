Guardiola non fa allenare i giocatori prima del ritorno di Champions: l’insolita preparazione del City

Al Manchester City serve una rimonta storica per passare ai quarti di finale di Champions League dopo la batosta trovata contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, ma per fare l'impresa Pep Guardiola ha scelto un approccio piuttosto insolito: ha cancellato l'allenamento dei suoi giocatori alla vigilia della partita di ritorno, concedendo a tutti un giorno di riposo dopo l'1-1 trovato in campionato contro il West Ham.

La squadra si ritroverà direttamente domani, nel giorno della partita, senza nessuna fretta di provare schemi e tattiche da applicare in campo. Non è la prima volta che lo spagnolo sceglie il riposo all'allenamento, perché per lui è importante che la squadra scenda in campo fresca e riposata prima ancora che preparata. È una strategia peculiare che altre volte ha dato all'allenatore i risultati sperati.

Perché il City non si allena prima del Real

Il 3-0 dell'andata lascia pochi margini agli inglesi che proveranno comunque a mettere in atto una rimonta sfruttando il fattore casa e anche quello del riposo. Guardiola ha annullato la sessione di allenamento prevista per questo pomeriggio e ha concesso a sorpresa un giorno di riposo a tutti i suoi giocatori, come ha spiegato in conferenza stampa: "Oggi, con i tempi moderni, gli allenamenti non ci servono a molto. L'ho fatto due o tre volte in questa stagione. Prima del Dortmund, prima del Fulham. A volte ci alleniamo e a volte restiamo a casa". Contro il Borussia Dortmund la strategia ha avuto effetto, ma questa volta lo scenario è diverso e il risultato è pesante.

È una delle partite più importanti di tutta la stagione eppure Guardiola ha preferito concedere un giorno di riposo. Vuole che i suoi giocatori recuperino energie fisiche e mentali, contravvenendo anche ai regolamenti UEFA: ogni squadra alla vigilia della partita deve concedere ai media di assistere all'allenamento per almeno 15 minuti, un'imposizione che secondo Manchester Evening News verrà aggirata concedendo l'utilizzo di alcuni filmati della sessione più recente. L'allenatore non vuole alcun disturbo per lui e i suoi giocatori che riposeranno oggi e si ritroveranno direttamente domani per provare a scrivere la storia.