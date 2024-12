Guardiola irriso dai tifosi del Manchester City con un coro spiazzante: infieriscono sulla sconfitta

video suggerito

La crisi del Manchester City ha assunto dimensioni spaventose e anche la fede dei tifosi comincia a vacillare. Pep Guardiola non sa più cosa fare per risollevare la sua squadra in decadenza, in piena caduta libera dopo la sconfitta contro l'Aston Villa: se prima erano soltanto gli avversari a prendersi gioco di lui, adesso cominciano a sentirsi anche i mugugni dei suoi stessi sostenitori che sono esasperati dalla situazione.

Negli ultimi minuti della partita contro i Villans il City ha segnato un gol con Foden, inutile ovviamente per ribaltare il risultato. Ed è stato proprio in quella circostanza che i tifosi hanno fatto lo sgarbo più grande all'allenatore facendo partire un coro che, più che uno sfottò, è quasi diventato un affronto.

Il coro dei tifosi contro il City di Guardiola

La situazione per gli inglesi è drammatica e trovare un briciolo di salvezza sembra impossibile al momento. Perfino i tifosi del City hanno cominciato a irridere la squadra e, di riflesso, l'allenatore che è sotto accusa. Alla fine della partita contro l'Aston Villa Foden è riuscito a segnare il gol della bandiera, una consolazione magrissima che in realtà non basta a nessuno: il 2-1 è utile solo per le statistiche e rende ancora più amaro l'ennesimo KO della squadra che appena un anno fa era in cima al mondo.

In quel momento i tifosi non si sono contenuti e con un coro di poche parole hanno lanciato un sfottò a Guardiola e ai giocatori. Al 93′ dagli spalti è partito un coro mortificante, "Abbiamo segnato un gol" ripetuto tante volte dagli spettatori che ironicamente festeggiavano il fatto di essere finalmente riusciti a segnare una rete. Un'assurdità per il City e probabilmente un'offesa enorme per l'allenatore che di certo non avrà preso bene lo sfottò, anche se alla fine della partita ha invitato i suoi giocatori ad andare a salutare i tifosi mantenendo un certo aplomb.