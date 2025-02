video suggerito

Guardiola e Cristina Serra hanno divorziato a causa del City: famiglia sorpresa dalla decisione di Pep Il Manchester City come causa del divorzio tra Pep Guardiola e sua moglie Cristina Serra. La decisione di Pep di restare in Inghilterra prolungando il contratto con i Citizens avrebbe spiazzato la famiglia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo più di 30 anni insieme e 10 anni di matrimonio, Pep Guardiola e la sua compagna Cristina Serra si sono separati annunciando la loro rottura lo scorso gennaio. Una decisione che sorprese un po' tutti e che secondo El Periodico avrebbe ragioni molto più profonde. Nulla a che fare con il sentimento o il legame tra i due che nelle pratiche di divorzio si stanno facendo seguire dalla stesso avvocato proprio per definire la situazione nel modo più sereno possibile. Le ragioni del divorzio sarebbero da ricercare nel Manchester City. Il club è nel bel mezzo di un processo che potrebbe costargli la retrocessione in Championship ma nonostante questo Guardiola ha deciso di prolungare il suo contratto fino al 2027.

Sarebbe stato proprio il rinnovo del tecnico catalano a sorprendere sua moglie e la famiglia. Secondo il quotidiano tutti avevano preso in considerazione l'idea di lasciare Manchester proprio perché convinti da Pep e dalla sua volontà di chiudere quell'esperienza in Inghilterra. Ma Cristina Serra sarebbe stata colta di sorpresa. Anche i familiari, convinti che fosse ormai prossimo un trasferimento, sarebbero rimasti sorpresi dalla decisione finale di Pep.

Guardiola insieme a sua moglie Cristina Serra.

A quel punto Cristina è tornata a Barcellona con il loro figlio più piccolo nel 2019 per concentrarsi sui suoi interessi lavorativi e si dice che abbia deciso di dire "basta" dopo aver appreso della decisione di Pep di rimanere nel Regno Unito fino al 2027. Una scelta che in questo momento non sembra stia pagando dato che Guardiola sta vivendo una stagione horror con tanto di eliminazione dalla Champions senza nemmeno prendere parte agli ottavi e un quinto posto in classifica in campionato con -20 punti dal Liverpool capolista.

Leggi anche Il Real Madrid annienta il City con la tripletta di Mbappé: Guardiola è fuori dalla Champions

Guardiola e Cristina Serra hanno dato in mano la loro pratica allo stesso avvocato

I Citizens sono in lotta per centrare un posto in Champions anche per il prossimo ma in questo momento pare si sia rotto qualcosa e anche questo obiettivo appare complicato. Guardiola nel frattempo guarda avanti e anche dal punto di vista della sua situazione sentimentale non si espone troppo. Il tecnico 53enne però indossa ancora la fede nuziale, e secondo El Periodico questa decisione non è ancora chiara ma pare proprio un'apertura di Pep a sua moglie per provare una riconciliazione.