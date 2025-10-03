Guardalinee condannato a tredici anni e mezzo di carcere per abusi su minori in Inghilterra

Un assistente arbitrale della English Football League, Gareth Viccars, è stato condannato a 13 anni e mezzo di carcere per abusi sessuali su minorenni.

Il 47enne, originario di Milton Keynes, ha ammesso 16 capi d’accusa, tra cui rapporti sessuali con una minore, adescamento a fini di abuso, istigazione a rapporti sessuali e organizzazione di incontri con adolescenti. I reati, commessi tra il novembre 2021 e l’ottobre 2024, hanno coinvolto tre ragazze di 15 anni.

Oltre alla pena detentiva, Viccars dovrà scontare altri tre anni e mezzo di sorveglianza una volta terminata la reclusione. Durante la sentenza, la giudice Caroline English ha sottolineato come l’uomo avesse "deliberatamente preso di mira" giovani vittime vulnerabili, pienamente consapevole della loro età. "In tutti e tre i casi avete abusato di ragazze fragili, sfruttandone la vulnerabilità", ha dichiarato la giudice.

Dopo la sentenza di Viccars pronunciata nella giornata di giovedì, la polizia metropolitana ha lanciato un appello a chiunque ritenga che lui o i suoi figli possano essere vittime dell'ex assistente arbitrale, invitandoli a farsi avanti. Parlando fuori dal tribunale, l'ispettore capo Ross Morrell, che ha guidato le indagini della Met, ha dichiarato: "Sappiamo che Viccars stava inviando messaggi a centinaia di ragazze su Snapchat, ed è stato condannato oggi per crimini terribili. Crediamo che ci siano altre vittime là fuori. Pensiamo che potrebbero essere centinaia".

Alla corte è stato riferito che Gareth Viccars che ha iniziato a comunicare con la prima ragazza quindicenne su Snapchat nel novembre 2021, quando era già impegnato in un'altra relazione adulta dopo essersi separato dalla moglie.

Charlotte Newell KC, rappresentante dell'accusa, ha spiegato come avevano iniziato a inviare immagini intime, ma poi si erano incontrati di persona quando Viccars era andato a prenderla a scuola con la sua auto. Durante quel periodo iniziò a comunicare con un'altra quindicenne, sempre su Snapchat, consapevole che si sentiva sola e desiderava qualcuno con cui parlare. Viccars è stato arrestato e interrogato per la prima volta dalla polizia nel luglio 2024 e mentre era in libertà su cauzione ha iniziato a comunicare con un'altra ragazza quindicenne con un nuovo telefono, dicendole di essere un insegnante di educazione fisica. La ragazza ha raccontato alla polizia di essere stata aggredita.

La Football Association e la English Football League hanno fatto sapere che Viccars era stato immediatamente sospeso non appena le accuse erano emerse e non aveva più arbitrato alcuna partita durante l’ultima stagione.