Grosso vuole il risarcimento danni dal Lione: chiesta una somma tra 1,5 e 2 milioni di euro Fabio Grosso ha chiesto il risarcimento danni al Lione dopo il licenziamento: l'ex terzino della Nazionale vuole una somma tra 1,5 e 2 milioni di euro per chiudere ogni legame col club francese.

A cura di Vito Lamorte

Fabio Grosso non farà sconti al Lione dopo il suo esonero. L'allenatore italiano è stato licenziato lo scorso 30 novembre ed è stato sostituito da Pierre Sage sulla panchina dell'OL, ma i rapporti con la dirigenza sono tutt'altro che buoni. Per questo motivo l'ex tecnico del Frosinone ha deciso di chiedere il risarcimento danni alla società francese.

Come riportato dal quotidiano transalpino Le Progrès, Grosso è sotto contratto fino a giugno 2024 e lo stesso discorso vale per 4 membri del suo staff, ovvero Raffele Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello e Mauro Carretta. Questa cosa non gli permetterebbe di lavorare e per l'ex calciatore è un gravissimo danno.

L'ex terzino sinistro di Perugia, Palermo, Inter e Juventus ha chiesto il risarcimento del danno che crede di aver subito e per liberarsi una volta per tutte di lui, l'Olympique Lione dovrà pagare una cifra compresa tra 1,5 e 2 milioni di euro.

Durante l'ultimo incontro tra i vertici societari e il tecnico, i giocatori presenti al centro di allenamento avevano sentito delle urla provenire dalla sede e questo fa capire quanto i rapporti tra le parti siano incrinati. Durante la sua permanenza alla guida dell'OL, il 46enne tecnico ha diretto la squadra per sette partite con il bilancio di una vittoria (contro il Rennes), due pareggi (contro Lorient e Metz) e quattro sconfitte (contro Brest, Reims, Clermont e Lille).

Anche con il gruppo le cose non andavano benissimo e ci sono retroscena sul duro discorso che Fabio Grosso ha fatto ai giocatori del Lione pochi giorni prima dell’esonero: “Se pensate che sia io il problema andate a dire a Textor di cacciarmi”.

L'esperienza al Lione di Grosso verrà ricordata sopratutto per l'incidente di Marsiglia e il sasso che stava per costargli la perdita di un occhio: un episodio surreale che è rimasto completamente impunito.