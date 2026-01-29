Grida disumane interrompono il prete in diretta TV portoghese: è Trubin che ha segnato il 4-2 al Real

Un momento surreale è andato in diretta TV quando il Cardinale Aguiar è stato interrotto improvvisamente mentre stava riflettendo sul dramma della popolazione colpita dai disastri naturali. Urla disumane lo han fatto prima sobbalzare di paura, per poi fermarsi. “Abbiamo una redazione aperta… molti tifano Benfica”: era il momento esatto del 4-2 segnato da Trubin.

L'"effetto Trubin" ha avuto conseguenze pazzesche nell'ultima giornata della prima fase di Champions League sia sul fronte meramente sportivo, qualificando il Benfica ai playoff condannando contemporaneamente il Real alla medesima sorte, sia su quello dei tifosi portoghesi. Facendo esplodere una folle esultanza che ha contagiato tutto e tutti. Anche in diretta su una TV portoghese, interrompendo discorsi ben più profondi e molto meno prosaici di una semplice partita di pallone.

Il Cardinale interrotto in diretta TV: la discussione seria si trasforma in una gag

Sono le 22:02 portoghesi (le 23:02 italiane) quando in diretta sul canale di notizie e talk show portoghese NOW Canal, durante la trasmissione "Agora", il Cardinale Américo Aguiar, vescovo di Setúbal, sta parlando dei gravi problemi che ha subito parte della popolazione a seguito di disastrose calamità naturali: "In questi casi" spiega Aguiar, "è importante che le persone sappiano reclamare e difendere per bene i propri diritti…". Una disamina che stava per arrivare al momento di maggiore approfondimento possibile quando è stato interrotto da urla disumane, facendolo sobbalzare, impaurito per poi fermarsi subito: era l'esatto istante in cui Trubin compiva il proprio "miracolo" sportivo.

La surreale conversazione in diretta TV: "Ah è un gol?… Credevo altro, che spavento!"

Una situazione che ha trasformato un momento di riflessione più che seria in qualcosa di comico ed esilarante: il Cardinale si è subito ripreso, aiutato dal conduttore che l'ha rasserenato spiegandogli che qualcuno stava esultando per la rete del 4-2 del Benfica sul Real Madrid: "…è un gol vero? Un gol del Benfica?". "Sì", spiega il giornalista tra il serio e il faceto per quanto accaduto, "È gol. Abbiamo una redazione aperta… dove ci sono molti colleghi che tifano Benfica. E' sul 4-2". "Ah, capisco… Quindi era questo!" conclude sorridendo il prelato: "Pensavo fosse qualcos'altro… Che spavento!"

L'effetto Trubin nel fuori onda di TNT Sports: mani nei capelli e shock d'incredulità

Questa è solo una delle tante, forse la più inaspettata, delle conseguenze del gol di Trubin che ha scatenato l'entusiasmo senza freni per una situazione ai limiti del surreale. Anche a margine di altre trasmissioni, questa volta sportive, si sono registrate scene inedite, come negli studi di TNT Sports quando un video ritrae un fuori onda di giornalisti e opinionisti, totalmente presi in contropiede da quanto accaduto in campo. Steven Gerrard, Joe Cole e Ally McCoist non credono ai loro occhi: mani sulla testa, sorrisi, imbarazzo. "Mi devo assolutamente sdraiare dopo questo!" esclama Gerrard, seguito da un incredulo McCoist "…ha segnato il portiere… contro il Real Madrid!".

Trubin fa esultare anche il Camp Nou: i tifosi azulgrana esplodono vedendo il Real ai playoff

Scene ai limiti del surreale che si uniscono e fanno da contesto e contorno di uno dei momenti sportivi più incredibili di sempre. Che hanno coinvolto ovviamente tutti i tifosi del Benfica, ma non solo. Molti video apparsi suoi social hanno mostrato quanto sia accaduto al Camp Nou, lo stadio dove aveva appena finito di giocare la propria partita, vincendola e qualificandosi tra le prime otto, il Barcellona, storico avversario del Real Madrid: i tifosi azulgrana hanno seguito in diretta gli ultimi atti di Benfica-Real, con tutto lo stadio che è esploso nel momento in cui Trubin ha affossato i Galacticos alla gogna dei playoff di Champions.