Greenwood cancellato ovunque: il Manchester United lo rimuove, i tifosi buttano la maglia Mason Greenwood ha lasciato il carcere ed è tornato nella propria casa, rafforzata da una sicurezza privata che ha assoldato, ma intorno a lui la terra è completamente bruciata. L’arresto per le orribili accuse di aggressione sessuale e stupro nei confronti della fidanzata lo hanno già fatto condannare.

A cura di Paolo Fiorenza

La valanga che sta travolgendo la vita e la carriera di Mason Greenwood sembra inarrestabile: dopo le terribili accuse di aggressione e stupro nei confronti della fidanzata, la coetanea Harriet Robson, il 20enne attaccante del Manchester United è stato incarcerato per tre giorni, durante i quali si è visto accollare altri due capi d'imputazione, "aggressione sessuale e minacce di omicidio". Rilasciato mercoledì dietro pagamento di una cauzione, il giocatore una volta uscito ha scoperto che intorno a lui è già stata fatta terra bruciata in pochissimo tempo.

Club, tifosi, sponsor, opinione pubblica: nessuno Oltremanica vuole minimamente attendere l'esito delle indagini per condannare Greenwood, che appare orribilmente colpevole alla luce di foto, video e audio diffusi dalla fidanzata. Le immagini di quel giovanissimo volto insanguinato, i lividi ovunque, lo scambio raggelante di battute tra il giocatore che vuole fare sesso a tutti i costi contro la volontà di lei: tutto questo è ritenuto sufficiente per cancellare completamente il giocatore dal mondo conosciuto.

E dunque in primis il Manchester United ha confermato la sospensione del primo comunicato di domenica scorsa, ribadendo in una nuova nota che "Mason Greenwood non si allenerà e non giocherà per il nostro team sino a nuova comunicazione". Ma il club di Ronaldo non si è limitato a questo: ha infatti rimosso tutta la merce relativa all'attaccante dallo store del proprio sito web, eliminandone anche il nome dall'elenco dei giocatori selezionabili per personalizzare le magliette. Se poi si prova a fare una ricerca scrivendo Greenwood nel campo dedicato, non esce ugualmente nulla.

Anche gli sponsor hanno mollato Greenwood: Nike ha sospeso il suo accordo col giocatore, mentre TeamViewer, sponsor della maglia dello United, ha affermato che stanno "monitorando da vicino gli sviluppi". Il partner ufficiale Cadbury, nel frattempo, non lo presenterà nei propri prodotti di marketing. Quanto ai tifosi, stesso discorso: nelle prime ore dopo l'arresto dell'attaccante, si erano sollevate polemiche per il rifiuto del club di sostituire gratuitamente le sue maglie nonostante le pressanti richieste. Alla fine lo United ha dovuto piegarsi alla volontà popolare, comunicando che i tifosi possono restituire le loro magliette con il nome di Greenwood stampato sul retro, avendone in cambio una nuova recante il nome di un altro giocatore senza sborsare un euro. Opportunità sfruttata subito da tantissimi sostenitori dei Red Devils, che hanno fatto la fila al megastore di Old Trafford pur di sbarazzarsi di ogni traccia del loro amore calcistico per un uomo accusato di stupro.

Ma anche nello spogliatoio Greenwood è stato scaricato: in molti tra i compagni, descritti come "scioccati e sconvolti", hanno smesso di seguirlo sui social, da Ronaldo e Pogba a De Gea e Rashford. Tornato ieri nella sua casa in affitto da quasi 20mila euro al mese e in stato di libertà vigilata "in attesa di ulteriori indagini", Greenwood ha trasformato la propria abitazione in una fortezza, rafforzandone la sicurezza con guardie private che la pattugliano all'esterno e facendo installare da un esperto un sistema di telecamere a circuito chiuso. Qualora provasse a distrarsi giocando a FIFA 22, anche lì scoprirebbe di essere stato rigettato, visto che il suo nome è stato eliminato dalla rosa del Manchester United presente nel videogioco.

I Red Devils torneranno a giocare dopo la pausa invernale venerdì sera quando ospiteranno il Middlesbrough nel quarto turno di FA Cup. C'è attesa per le parole della vigilia del tecnico Rangnick, che affronterà i media per la prima volta dall'arresto di Greenwood. In tutto questo bailamme, c'è una stagione da portare avanti, conservando l'attuale quarto posto in campionato che vale la qualificazione alla prossima Champions e preparandosi al meglio per la doppia sfida con l'Atletico Madrid negli ottavi di questa edizione.