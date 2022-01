Greenwood arrestato per stupro dopo le violenze sulla fidanzata: il Manchester lo fa fuori Mason Greenwood, il giocatore del Manchester United, accusato dalla propria ragazza di abusi e maltrattamenti in un video shock sui social, è stato arrestato dalla Polizia.

A cura di Alessio Pediglieri

Una bruttissima storia a margine del mondo del calcio sta facendo parlare di sè dopo le terribili immagini pubblicate dalla (ex) ragazza di Mason Greenwood, con la donna che ha deciso di postare su Instagram foto e video di lei ridotta malissimo dal giocatore del Manchester United. Delle immagini shock che hanno subito fatto il giro del mondo e posto una cappa di violenza e vergogna attorno al ventenne nazionale inglese. Tanto che il suo club di appartenenza, il Manchester United ha deciso immediatamente di sospenderlo in attesa di ulteriori delucidazioni sulla triste vicenda da parte degli inquirenti che sono passati al suo arresto.

Il sito ufficiale della Polizia di Manchester non rilascia gli estremi del diretto interessato ma la pubblicazione dell'arresto di un ventenne a seguito di immagini pubblicate da parte di una ragazza sulla sua presunta aggressione, lasciano poco spazio all'immaginazione: "La polizia della Greater Manchester è stata informata oggi (domenica 30 gennaio) di immagini e video online sui social media pubblicati da una donna che denunciava episodi di violenza fisica" recita il comunicato apparso online poco prima delle 17. "È stata avviata un'indagine e, a seguito di indagini, possiamo confermare che un uomo sui 20 anni è stato arrestato con l'accusa di stupro e aggressione. Rimane in custodia per l'interrogatorio. Le indagini sono in corso".

Ma cos'era accaduto? Nella prima parte di giornata, Harriet Robson, la fidanzata del giocatore del Manchester aveva denunciato Masin di abusi sessuali e maltrattamenti, pubblicamente, postando sui social un video shock di lei con il labbro sanguinante e piena di lividi: "A tutti coloro che vogliono sapere cosa mi fa effettivamente Mason Greenwood".

Davanti alle terribili accuse, la polizia di Manchester aveva immediatamente aperto un'inchiesta e il club inglese, di conseguenza, era passato alla sospensione del calciatore, spiegando che "Mason Greenwood non tornerà ad allenarsi o a giocare partite fino a nuovo ordine" e aggiungendo che da parte del club non ci sarebbero stati ulteriori commenti sulla vicenda: "Noi siamo contro ogni tipo di violenza". Per Greenwood, la carriera a soli 20 anni sembra adesso essere già arrivata al capolinea: se verranno confermate le terribili e infamanti accuse per lui si apriranno le porte del carcere e si chiuderanno per sempre quelle dei campi di calcio.