Gosens svela cosa accadde prima dei Mondiali 2022: “Mi telefonò Nagelsmann, scoppiai a piangere”

Robin Gosens ha raccontato in un'intervista cosa accadde prima dei Mondiali 2022 in Qatar quando il CT della Germania Julian Nagelsmann lo telefonò per annunciare la sua non convocazione: "Scoppiai a piangere, fu terribile".

A cura di Fabrizio Rinelli

Robin Gosens è sicuramente uno degli elementi più positivi della Fiorentina in questa stagione insieme a Moise Kean con Raffaele Palladino in panchina. L'esterno sinistro, esploso in Italia con la maglia dell'Atalanta, dopo qualche stagione in ombra tra Inter e Union Berlino, sembra essere tornato quello di un tempo proprio in maglia viola. Il terzino, andato in gol nell'ultima trasferta della Fiorentina in casa del Cagliari, ha rilasciato un'intervista al quotidiano tedesco "Spiegel" toccando diversi argomenti, tra cui la Nazionale e quella Germania che tanto ama.

A tal proposito Gosens fa sapere di aver "paura" di perdersi un altro Mondiale. Il difensore era assente in Qatar nel 2022 e anche due anni dopo agli Europei in Germania. "Sono piuttosto rilassato riguardo al futuro della mia carriera – spiega -. L'unica cosa che mi spaventa è il fatto che i Mondiali del 2026 siano la mia ultima possibilità concreta di realizzare questo grande sogno di una vita. Questo è ciò che ho in mente". E a questo punto ha ricordato l'amarezza della non convocazione a Qatar 2022: "Scoppiai a piangere quanto mi telefonò il CT".

Gosens non faceva parte delle convocazioni per i quarti di finale della Nations League contro l'Italia giocando la sua ultima partita internazionale il 19 novembre 2024, pareggiata 1-1 contro l'Ungheria. Gosens ha giocato con la Germania agli Europei del 2021, ma un anno dopo non faceva parte della squadra per la Coppa del Mondo. Rispetto agli Europei del 2024, "non essere stato nominato per i Mondiali del 2022 è stata una sorpresa molto più grande" e lo ha colpito tanto: "È ancora molto difficile per me ammettere di aver mancato di poco questo sogno di una vita".

La telefonata di Nagelsmann a Gosens

Anche l'eliminazione dagli Europei lo ha colpito duramente ma mai come quando ha saputo di non poter partire per il Qatar insieme alla selezione tedesca. "Ricordo ancora perfettamente come il CT Julian Nagelsmann mi disse al telefono che non mi avrebbe convocato – ricorda Gosens ripensando a quanto accaduto -. Scoppiai a piangere e chiamai mia moglie. Fu un momento orribile. Anche se, a posteriori, devo dire che non includermi fu la decisione giusta" conclude il giocatore che ora punta con decisione ai Mondiali del 2026.