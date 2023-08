A Gosens bastano 4 minuti per far gol con l’Union: alla prima da titolare lascia subito il segno A Robin Gosens sono bastati quattro minuti nella partita tra Union Berlino e Darmstadt per trovare il suo primo gol in Bundesliga. L’ex Inter lascia subito il segno e trova la doppietta poco dopo la mezz’ora.

A cura di Vito Lamorte

Non poteva sperare di meglio, Robin Gosens. Il calciatore tedesco, appena approdato all'Union Berlino dall'Inter, ha firmato i suoi primi gol in Bundesliga alla prima partita da titolare. Contro il Darmstadt sono bastati quattro minuti per trovare il suo primo gol nel massimo campionato calcistico del suo paese e poco dopo la mezz'ora ha piazzato anche la doppietta.

Dopo appena 180" Gosens ha controllato un palla vagante al limite dell'area, ha dribblato un avversario e con il mancino ha piazzato la palla all'angolino basso. Un inizio davvero niente male per la sua prima volta nella formazione titolare. Al 34′ con un bel colpo di testa è riuscito a girare sul palo lontano un bel cross da fermo di Juranović e ha riportato avanti la sua squadra dopo il pareggio di Mehlem.

Una giornata da ricordare.

A completare la festa dell'Union nella ripresa ci hanno pensato Behrens e Doekhi: seconda vittoria in partite di campionato, otto reti segnate e due subite.

Gosens aveva fatto il suo esordio la scorsa settimana, vittoria per 4-1 dell'Union sul Mainz, e aveva concesso un'intervista a Kicker: "Sono stato subito contagiato dalle emozioni. Sono stato accolto molto bene, in effetti, da tutti coloro che hanno a che fare con in club.E da un punto di vista sportivo, è stato ovviamente folle iniziare con un 4-1. È passata solo una settimana, ma sembra un anno".

In merito alla scelta di accettare subito l'Union ha affermato: "Ho una situazione familiare delicata perché aspettiamo il nostro secondo figlio a novembre. Ne abbiamo parlato apertamente io e mia moglie e abbiamo convenuto che gli aspetti positivi superavano quelli negativi. La differenza tra Serie A e Bundesliga? Qui il gioco è più selvaggio, non così tattico come in Italia. L'intensità qui è più alta".

Infine l'esterno tedesco ha parlato anche della cifra record spesa dal club per acquistarlo: "Senti una grande responsabilità. Sai da dove viene l'Union e come ha lavorato per arrivare fin qui. Sai che 15 milioni di euro non vengono spesi facilmente dall'Union. Se sono arrivati a questo punto è stato grazie al grande lavoro degli ultimi anni".