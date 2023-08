Gnonto rompe col Leeds e non utilizza nemmeno lo stesso spogliatoio: i tifosi ora lo deridono Wilfried Gnonto ha creato una situazione di caos al Leeds dopo la richiesta di trasferimento inviata al club. Il giocatore non condivide nemmeno più lo spogliatoio della squadra e ora è finito nel mirino dei tifosi.

A cura di Fabrizio Rinelli

In casa Leeds è scoppiato il caso. Wilfried Gnonto. L'attaccate italiano, dopo la retrocessione in Championship della passata stagione, non è disposto a giocare nella Serie B inglese anche per via della sua graduale crescita nella nazionale italiana. Vorrebbe giocare ad alti livelli, magari in Premier o on Serie A. Ecco perché improvvisamente, senza che il Leeds avesse minimamente la percezione di questo suo desiderio, ha presentato una richiesta scritta di trasferimento. Su di lui c'è il forte interesse dell'Everton che però si è visto rifiutare dall'Everton un'offerta per il 19enne azzurro da 25 milioni di sterline compresi i bonus e una clausola di vendita al club di Elland Road.

Il Leeds insiste sul fatto che Gnonto non sia in vendita, ma il nazionale italiano è determinato a partire alla ricerca della Premier League e l'Everton è pronto a tornare con un'altra offerta migliorata. Gnonto ha iniziato la stagione nella partita di apertura de campionato del Leeds contro il Cardiff, ma si è poi fatto immediatamente da parte allenandosi anche lontano dal gruppo. Il club ha ribadito a quel punto di non essere disposto a dare seguito alla sua partenza, definendo la situazione una "questione disciplinare interna". E Gnonto ha così reagito in maniera forte.

Gnonto, che chiaramente non prenderà parte alla trasferta del Leeds contro il West Brom, si è allenato da solo da quando si è reso indisponibile per la squadra e secondo ‘The Athletic' non utilizza più lo spogliatoio della prima squadra. Un'azione forte da parte dell'attaccante italiano che spera in questo modo di poter portare il Leeds allo sfinimento accettando la prossima proposta dell'Everton. Nelle ultime sembra che anche l'Italia sia sia fatta sotto per lui. In particolare la Roma di Mourinho che, nonostante sia a caccia principalmente di una punta, pari essersi fatta avanti sfruttando proprio questa situazione. Non ci sono passi in avanti importanti in questo momento per un trasferimento del giocatore nella Capitale, ma è una possibilità.

Una vicenda che ha indispettito e non poco i tifosi del Leeds che all'esterno dello stadio hanno mostrato uno striscione – poi portato anche sulle gradinate e mostrato durante la partita – in cui prendono in giro Gnonto. "Io non voglio giocare in Championship" si legge con un'immagine del volto di Gnonto sul corpo di un neonato. Come se fosse un capriccio che di certo nessuno si aspettava. Il giocatore era passato al Leeds con un contratto quinquennale dallo Zurigo lo scorso settembre e ha collezionato 45 presenze con il Leeds in tutte le competizioni la scorsa stagione.