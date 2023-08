A Leeds è scoppiato il caso Gnonto: non vuole allenarsi con i compagni, ma il club non lo cederà Gnonto è stato messo in tribuna nell’ultima partita e da diversi giorni non si allena più con il resto della squadra: vorrebbe trasferirsi in una squadra di Premier, ma il Leeds ha bloccato la sua cessione.

A cura di Ada Cotugno

L'idillio di Willy Gnonto con il Leeds si è già spezzato: l'attaccante è arrivato in Inghilterra un anno fa, ma la sua prima stagione in Premier League si è conclusa con una deludente retrocessione in Championship. Il passo indietro nel campionato cadetto è stato un duro colpo da digerire e l'ex Inter vorrebbe sfruttare il calciomercato per cercare un appiglio in grado di farlo risalire.

Il suo desiderio è quello di giocare ancora in Premier, dove potrebbe continuare così il suo percorso di crescita, ma questo atteggiamento non è piaciuto per niente al suo club. Dal momento della retrocessione Gnonto ha palesato la volontà di andare via, rifiutando di allenarsi con il Leeds e di riunirsi assieme al resto dei compagni.

La situazione si è così ingigantita tanto da creare un "caso Gnonto" tra i Whites: l'attaccante ha già chiarito che non si unirà alla squadra, tanto da essere lasciato in tribuna nell'ultima partita di campionato, e l'unica alternativa per ritornare in campo è quella di cambiare casacca. Il suo club attraverso un comunicato ufficiale ha provato a chiarire la situazione, spiegando che il giocatore non sarebbe stato venduto.

Per poter tornare subito in Premier League il Leeds vuole puntare su una squadra forte e completa, che prevede ovviamente anche l'utilizzo dell'italiano per l'attacco. Nell'ultima stagione infatti Gnonto ha lentamente conquistato la fiducia dell'allenatore, entrando perfettamente nei suoi meccanismi e segnando anche gol importanti.

Per questo motivo la cessione non è stata messa in preventivo, nonostante l'interesse dell'Everton. Adesso l'attaccante si sta allenando separatamente assieme a Sinisterra (anche lui desideroso di cambiare squadra) e per motivi disciplinari potrebbe ancora restare fuori rosa per diverso tempo. Non è una situazione facile da risolvere: il Leeds ha praticamente rotto con Gnonto che però non è finito sul mercato, restando in un limbo che potrebbe condizionare tutta la sua stagione.