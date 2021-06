Gli Europei potrebbero dare una grossa mano alla Roma, in particolare al General Manager Tiago Pinto, chiamato al difficile compito di piazzare il numero più alto possibile di esuberi lontano da Trigoria. Euro 2020, in tal senso, potrebbe facilitargli il lavoro per quanto riguarda tre giocatori: Alessandro Florenzi, Cengiz Under e Robin Olsen. Tutti e tre si sono ritagliati uno spazio nelle prime partite delle loro rispettive nazionali e, a meno di problemi fisici, saranno titolari anche nei prossimi turni, in cui potrebbero incrementare il loro valore di mercato e far aumentare il numero dei club a loro interessati. Visti i molti giocatori della rosa della Roma che non faranno parte del progetto tecnico di José Mourinho, cederne facilmente tre potrebbe rappresentare un buon punto di partenza per il lavoro del dirigente portoghese.

Alessandro Florenzi, tra il PSG e le big italiane

Alessandro Florenzi è il terzino destro titolare della Nazionale italiana. Roberto Mancini lo ha schierato dall'inizio nel match inaugurale contro la Turchia, ma è stato costretto a sostituirlo all'intervallo, a causa di una contrattura al polpaccio subita dall'ex capitano giallorosso. Contro la Svizzera riposerà, lasciando spazio a Di Lorenzo, mentre, se l'infortunio dovesse essere superato entro domenica, tornerà titolare nella terza partita del girone, quella con il Galles. Nella gara vinta per 3-0 dagli azzurri, Florenzi ha fornito una prestazione ordinata, senza strafare, lasciando più possibilità di spinta all'altro terzino di proprietà della Roma, quel Leonardo Spinazzola premiato dalla Uefa come man of the match. Dei tre esuberi che si stanno mettendo in mostra agli Europei, il numero 24 dell'Italia è sicuramente il più facile da piazzare. Oggi è scaduto il termine per il suo riscatto da parte del PSG che, al momento, ha scelto di non puntare su di lui per la prossima stagione e non versare nelle casse della Roma i 9 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. Non è detto, però, che il suo futuro non possa essere ancora a Parigi. Leonardo, infatti, sta trattando con l'Inter per Hakimi e, se le negoziazioni non dovessero andare a buon fine, potrebbe tornare sull'azzurro. Florenzi, che considera conclusa la sua esperienza a Roma, e la società giallorossa attendono una mossa dalla Francia nel giro di pochi giorni. Se il riscontro dovesse essere negativo, potrebbero tornare in auge le piste italiane, che registrano l'interessamento di Juventus e Inter.

Cengiz Under, pronto a ripartire dopo il mancato riscatto del Leicester

Cengiz Under, invece, non è stato schierato dal primo minuto nella sfida tra la sua Turchia e l'Italia. È entrato all'inizio del secondo tempo e, prima sulla fascia sinistra e poi su quella destra, si è rivelato il migliore della sua nazionale. Suo l'unico tiro in porta che ha costretto Donnarumma a una parata, seppur abbastanza agevole. La sua vivacità ha ravvivato un po' l'attacco della formazione di Senol Gunes e la sua prestazione dovrebbe aver convinto il c.t. a puntare su di lui da titolare nella seconda partita del girone contro il Galles. Under non è stato riscattato dal Leicester, che ha deciso di non investire su di lui i 23 milioni di euro previsti nell'accordo con la Roma, dopo un'annata abbastanza deludente in Inghilterra, che l'ha visto mettere insieme appena 19 presenze e 2 gol. Il classe '97 tornerà nella capitale pronto a ripartire. Finora, però, a Trigoria non sono arrivate offerte ufficiali, solo sondaggi o interessamenti, come quello della Fiorentina. Chiuso dalla concorrenza di Zaniolo, Pedro e Carles Perez sulla fascia destra, il turco non avrà spazio nella Roma targata Special One e Tiago Pinto spera che le sue prestazioni agli Europei possano attrarre nuovi acquirenti.

Robin Olsen, le sue parate con la Svezia per attrarre acquirenti

L'ultima situazione, infine, riguarda Robin Olsen. Il 31enne portiere di proprietà della Roma ha deluso nella sua unica stagione in Serie A, mentre continua a non sbagliare una partita con la nazionale svedese. Nel match d'esordio contro la Spagna, si è rivelato ancora una volta decisivo con le sue parate, per far sì che la squadra di Janne Andersson mantenesse la porta inviolata. Reduce da una stagione in prestito all'Everton, in cui ha fatto da secondo a Jordan Pickford, il portierone svedese non è stato riscattato dai Toffees che, dopo l'addio di Carlo Ancelotti (suo estimatore), hanno deciso di non investire su di lui. Olsen cercherà di sfruttare Euro 2020 per mettersi di nuovo in mostra, come accaduto ai Mondiali del 2018, quando le sue prestazioni convinsero l'allora d.s. romanista Monchi a farne l'erede di Alisson. Tre anni dopo, i giallorossi sperano di venderlo a titolo definitivo per reinvestire i soldi della sua cessione nella ricerca di un nuovo numero 1. A giudicare da come Olsen ha debuttato contro la Spagna, non dovrebbe trattarsi di una missione impossibile per Tiago Pinto.