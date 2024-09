video suggerito

Gli arbitri di Serie A riceveranno messaggi dalla sala VAR sull'orologio: cosa ci sarà scritto A partire dalla quinta giornata del campionato di Serie A 2024/2025 gli arbitri riceveranno messaggi dalla sala VAR direttamente sul proprio orologio. È un modo per perfezionare la tecnologia in campo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il VAR in Serie A sarà ulteriormente perfezionato per poter dare all'arbitro la possibilità di ovviare ad eventuali problemi di collegamento video. In tal senso è ufficiale la decisione della Lega che ha pensato bene di dotare tutti i direttori di gara del c.d. “VAR Message” a partire dalla quinta giornata di campionato. Si tratta di un dispositivo collegato all'orologio dell'arbitro che consente di ricevere le comunicazioni arrivate dalla sala VAR in merito a un episodio nel caso in cui il sistema video avesse avuto dei problemi. Il tutto chiaramente per velocizzare i tempi.

Prima di introdurlo ufficialmente, la Lega aveva testato questo sistema già in occasione delle giornate 33 e 34 del Campionato di Serie A della passata stagione e in occasione della Finale di Coppa Italia dello scorso 15 maggio. Si tratta di un software che permette di inviare dalla sala VOR (Video Operation Room) presso l’IBC di Lissone messaggi istantanei all’orologio «Leikr» dell’arbitro. Questo garantisce un canale di comunicazione sempre attivo con il VAR consentendo il collegamento audio tra ufficiali di gara designati presso i differenti impianti e le sale VOR di Lissone.

Come funzionerà il nuovo software inserito negli orologi degli arbitri

Attualmente ogni arbitro è già in possesso dell’orologio «Leikr» che permette di chiarire la dinamica del GOAL/NO GOAL nel sistema GLT. Ma come funzionerà questo nuovo sistema? Le Lega Serie A fa sapere come dal VOR possano essere mandati messaggi predefiniti oppure messaggi elaborati ad hoc, affinché, in caso di un eventuale problema audio, ogni review possa essere sempre conclusa con la massima tempestività e chiarezza in relazione a tutti i casi in cui l’IFAB prevede l’intervento del VAR.

Perché è stato introdotto questo nuovo sistema?

Si tratta di fatto di un'azione di perfezionamento del VAR diventato sempre più oggetto di discussione e a volte decisione nelle varie partite. In questo modo gli arbitri potranno evitare i cosiddetti "tempi morti" nel caso in cui il video non dovesse funzionare dando alla partita una conduzione fluida che vada a braccetto con la tecnologia in campo. Si partirà dunque da questo turno di campionato che prenderà il via questa sera con gli anticipi Cagliari-Empoi e Verona-Torino.