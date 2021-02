Svolta storica per il calcio italiano: da oggi gli arbitri parleranno in TV. Oggi si comincia con l'arbitro Daniele Orsato che sarà ospite alla trasmissione Rai "90° Minuto". La presenza in tv di un direttore di gara di Serie A in attività è stata voluta dal neo presidente dell’Aia Alfredo Trentalange, che già subito dopo l’elezione aveva annunciato un’apertura in questa direzione.

Quello di oggi però sarà soltanto un primo passo verso l'apertura totale al pubblico dei fischietti della massima serie italiana. Orsato infatti quest'oggi a "90° Minuto" non parlerà delle sue decisioni in Spezia-Parma (la gara che ha diretto ieri) e così, per il momento, faranno anche gli arbitri che lo seguiranno in futuro. Ma appare evidente che ciò rappresenti il primo vero tentativo di istituzionalizzare la presenza degli arbitri in tv che, in futuro, arriveranno a parlare anche dei match che hanno appena diretto spiegando dalla loro viva voce quanto avvenuto in campo.

Pur non trattandosi di una prima assoluta per il calcio italiano (Rocchi due anni fa fu ospite di Sky e lo stesso Orsato qualche mese fa parlò all'emittente locale Tva Vicenza), la presenza del fischietto di Schio come ospite di una trasmissione televisiva, anche alla luce del programma del nuovo presidente dell'AIA, Alfredo Trentalange, appare essere come il vero punto di svolta per la classe arbitrale che avrà finalmente diritto di parola. Un buon inizio, in attesa che gli arbitri possano parlare anche a caldo delle decisioni appena prese in campo, come accade per allenatori e giocatori. E chissà che questo non aiuti a diminuire le polemiche su moviola ed episodi dubbi, e permetta al calcio giocato e ai gesti tecnici dei calciatori di riprendersi tutta la scena.