Gli allenatori italiani fanno scuola pure agli Europei: sono in 4 agli ottavi, ed è record Quattro allenatori italiani sono agli ottavi di finale a Euro 2024. Oltre a Spalletti con l'Italia, ci sono Calzona (Slovacchia), Tedesco (Belgio) e Montella (Turchia), ed è record assoluto per una grande manifestazione.

A cura di Alessio Morra

Agli ottavi di finale di Euro 2024 si presenteranno quattro commissari tecnici italiani, ed è record sia per gli Europei sia per i Mondiali. Mai quattro allenatori di una stessa nazione erano tra i migliori sedici di una grande manifestazione. Spalletti, Calzona, Tedesco e Montella, curiosamente, scenderanno in campo in quattro giornate differenti, ciò significa che in ogni giornata dedicata agli ottavi ci sarà un allenatore italiano.

Spalletti e i suoi fratelli fanno il record a Euro 2024

La scuola italiana degli allenatori è da sempre la migliore. Carlo Ancelotti ha vinto ancora una volta la Champions League, praticamente un mese fa. Agli Europei c'erano cinque nazionali guidate da c.t. italiani, l'unica a non superare gli ottavi è stata l'Ungheria di Marco Rossi, beffata dalla Georgia. Luciano Spalletti ovviamente è tra i quattro il più noto e più bravo degli allenatori italiani agli ottavi. L'Italia del tecnico di Certaldo si sta preparando alla sfida con la Svizzera, in programma sabato 29 giugno alle ore 18.

Agli ottavi quattro c.t. italiani, uno per ogni giorno di partite

Il giorno successivo, sempre alle 18 di domenica 30 giugno, scenderà in campo la Slovacchia guidata da Francesco Calzona che affronterà l'Inghilterra, una delle squadre favorite per la vittoria finale di Euro 2024. Calzona ha fatto un'impresa qualificando la Slovacchia e ha fatto un'altra impresa passando il girone. Lunedì 1° luglio il Belgio di Tedesco sarà in campo contro la Francia di Mbappé, che alla vigilia sembrava la favorita. Mentre martedì 2 luglio ci sarà la Turchia di Montella contro l'Austria di Rangnick, tecnico tedesco. La Germania, la Francia e la Spagna hanno due c.t., contro i quattro dell'Italia. Dunque quattro nazioni hanno dieci dei sedici commissari tecnici.

Battuto il record di Germania e Argentina

Record assoluto. Agli Europei era prevedibile, perché questa è solo la terza edizione con gli ottavi. Ma considerando i Mondiali per tre volte c'erano stati tre allenatori della stessa nazione agli ottavi. Era capitato nel 2014 alla Germania (Low, Hitzfeld, Klinsmann) e all'Argentina (Sabella, Sampaoli, Martino) e all'Argentina nel 2010 (Maradona, Bielsa, Pekerman).