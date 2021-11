Giuseppe Rossi è un nuovo giocatore della SPAL, è ufficiale: contratto fino a giugno 2022 Giuseppe Rossi è un nuovo giocatore della SPAL e torna in Italia dopo 3 anni. ‘Pepito’ si era svincolato dal Salt Lake City lo scorso gennaio 2021 e dopo due settimane di allenamenti, il club emiliano ha deciso di tesserare l’attaccante italoamericano.

A cura di Fabrizio Rinelli

Giuseppe Rossi è un nuovo giocatore della SPAL e torna in Italia dopo 3 anni. Aveva lasciato il Genoa nell'estate del 2018 prima di trasferirsi in MLS tra le fila del Salt Lake City. Dopo due settimane di allenamenti con la formazione guidata da Pep Clotet, il club emiliano ha deciso di tesserare l'attaccante italoamericano che si era svincolato dal club statunitense lo scorso gennaio 2021. Rossi è stato fortemente dal presidente Joe Tacopina e ha superato le valutazioni sul suo stato di forma tornando ad indossare la maglia di un club italiano dopo l'esperienza al Genoa, terminata nell'estate 2018. L'acquisto del giocatore da parte della SPAL è stato ufficializzato con un comunicato pubblicato dal club sul proprio sito.

Un'esperienza non proprio fortunatissima per l'attaccante italiano che nel corso della sua carriera è stato sempre fermato dai tanti infortuni sul più bello. L'apice della sua carriera in Italia è stato sicuramente alla Fiorentina quando in 3 stagioni ha segnato 19 gol e 8 assist in 42 presenze. Nel Villarreal invece il suo exploit con 82 gol e 25 assist in 191 presenze in 5 stagioni a partire dall'annata 2007/2008.

A 34 anni Giuseppe Rossi si è dunque voluto rimettere in gioco con la ferma convinzione di poter dire ancora molto nel calcio e soprattutto in Italia. I problemi alle ginocchia, operate più volte in un vero e proprio calvario iniziato a ottobre 2011, al Bernabeu, in un Real Madrid-Villarreal con la rottura del legamento crociato, non gli hanno mai dato tregua. La sua carriera è iniziata Inghilterra per poi svilupparsi tra Spagna e Italia. Un percorso iniziato iniziato a Parma, prima del passaggio al Manchester United a 17 anni per poi vestire le maglie di Newcastle, Villarreal, Fiorentina, Levante, Celta Vigo e Genoa prima dell'esperienza negli Stati Uniti d'America al Salt Lake City.