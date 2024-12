video suggerito

Giuntoli svela le strategie di mercato della Juve, non cederà nessuno: "Prenderemo un giocatore" Cristiano Giuntoli fa sapere come la Juventus interverrà sul mercato di gennaio per inserire un innesto in difesa. Il dirigente bianconero esclude qualsiasi tipo di cessione, anche quella di Danilo: "Ce lo teniamo stretto".

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus non riesce a centrare i tre punti contro il Lecce uscendo dal Via del Mare con l'ennesimo pareggio. Una beffa per i bianconeri raggiunti al minuto 93 dal gol di Rebic. Le tante assenze sicuramente non fanno bene alla squadra di Thiago Motta che potrebbe anche ritrovarsi a gennaio qualche rinforzo in più dopo i tanti infortuni subiti in questa prima parte di stagione. Cristiano Giuntoli, uomo mercato della Juventus, ha parlato proprio delle strategie possibili della Vecchia Signora in vista della prossima sessione di trasferimenti invernale.

Nel corso della dodicesima edizione del Gran Galà del Calcio Aic dal Superstudio Maxi di Milano, Giuntoli ha sottolineato innanzitutto le ambizioni di questa Juventus targata Motta: "L'obiettivo dichiarato è quello di entrare tra le prime 4" ha sottolineato l'ex direttore sportivo del Napoli che ha escluso totalmente qualsiasi contatto con i partenopei per il trasferimento di Danilo in Campania a gennaio: "In questo momento ce lo teniamo stretto, dietro siamo ridotti ai minimi termini". E poi spiega cosa farà la Juventus nel mercato invernale.

Danilo, finito nel mirino del Napoli.

"Stiamo vedendo che succederà a gennaio, ma il nostro obiettivo è non cedere nessuno e prendere un giocatore in difesa" ha aggiunto Giuntoli che dunque conferma come la Juventus possa fare un investimento proprio nel reparto arretrato dopo gli infortuni di Bremer e Cabal fuori per tutta la stagione". Nessuna considerazione invece sulla crescita dei singoli calciatori, Giuntoli conferma come la squadra sia all'altezza dei progetti della società: "Secondo me la squadra continuerà a esprimersi e altri si esprimeranno al meglio nel girone di ritorno".

Giuntoli esclude l'acquisto di un vice Vlahovic affidandosi a Milik

Nell'ultimo periodo si è anche parlato tantissimo di Vlahovic e del suo rendimento non proprio esaltante prima dell'infortunio. Giuntoli in questo caso esclude la possibilità che ora la Juventus possa investire anche su un'altra punta: "In questo momento aspettiamo l'evoluzione di Milik e siamo fiduciosi che possa fare veramente, bene, è ideale per il gioco di Motta – e poi conclude -. Se dovesse succedere un altro intoppo saremo vigili sul mercato". Insomma, un difensore sicuro, ma Giuntoli non chiude le porta ad altre operazioni o occasioni.