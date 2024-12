Gran galà del calcio 2024 live, i vincitori in diretta: dove vederlo in TV e streaming

Tutto è pronto per la dodicesima edizione del gran galà del calcio: come di consueto a Milano si ritroveranno i migliori protagonisti del calcio italiano per una serata di grandi premiazioni in cui saranno rivelate la top 11 maschile e femminile di quest'anno, oltre al gol dell'anno in cui competono le prodezze di Rafa Leao, Marcus Thuram e Ruslan Malinovskyi e al nome del miglior allenatore della Serie A.

Sarà possibile seguire tutta la cerimonia in diretta su SkySport e in streaming su SkyGo e NOW.

TOP 11 MASCHILE

PORTIERI: Di Gregorio, Maignan, Sommer

DIFENSORI: Bastoni, Bellanova, Bremer, Buongiorno, Calafiori, Dimarco, Dumfries, Theo Hernández

CENTROCAMPISTI: Barella, Çalhanoğlu, Dybala, Koopmeiners, Mkhitaryan, Rabiot

ATTACCANTI: Gudmundsson, Lautaro Martínez, Leão, Lookman, Thuram, Zirkzee

PORTIERI: Ceasar, Durand, Schroffenegger

DIFENSORI: Boattin, Cascarino, Di Guglielmo, Faerge, Lenzini, Linari, Minami, Oliviero

CENTROCAMPISTI: Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Magull

ATTACCANTI: Beccari, Cambiaghi, Cantore, Giacinti, Haavi, Janogy, Viens

Gasperini, Inzaghi, Motta

18:01 La cerimonia del Gran Galà di calcio in diretta: dove vederla in TV Manca pochissimo all'inizio della cerimonia del Gran Galà del calcio 2024: sarà possibile seguire la diretta e gli interventi dei protagonisti su SkySport24 e SkySport: collegamenti dalle 17:00 alle 20:00 su Sky Sport 24, poi dalle 20:00 alle 20:40 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. A condurre sarà la giornalista di Sky Sport Federica Masolin, accompagnata sul palco dal co-conduttore Fabio Caressa. A cura di Ada Cotugno 17:59 Premio anche al miglior gol dell'anno Verrà dato un riconoscimento anche al calciatore e alla calciatrice che hanno segnato i gol più belli dell'ultimo anno. i gol più votati delle due categorie sono quelli di Malinovskyi, Politano e Thuram al maschile e di Cantore, Linari e Picchi al femminile. A cura di Ada Cotugno 17:56 Atalanta, Inter e Juventus per il premio miglior Club Tre le squadre in lizza per ricevere il premio come miglior club della passata stagione. Anche in questo caso non manca l'Inter, regina del campionato, accompagnata dalla Juventus e dall'Atalanta che quest'anno potrebbe fare incetta di riconoscimenti. A cura di Ada Cotugno 17:52 Gasperini, Inzaghi e Motta i candidati per il miglior allenatore Non mancano ovviamente le nomination per il migliore allenatore della Serie A della passata stagione. Qui i candidati sono soltanto tre: Inzaghi, che ha condotto l'Inter allo scudetto della seconda stella, Gasperini che ha portato a casa l'Europa League con l'Atalanta, e Thiago Motta che ha guidato il Bologna alla clamorosa qualificazione in Champions League. A cura di Ada Cotugno 17:51 I favoriti per la top 11 maschile Tra i grandi campioni c'è chi potrebbe entrare di diritto nella top 11 del gran galà del calcio che premiano i migliori della scorsa stagione. È il caso degli interisti che potrebbero essere eletti per l'impresa della seconda stella, di Lookman che con Gasperini ha vissuto un stagione straordinaria e anche di Calafiori che lo scorso anno è stato tra le grandi rivelazioni del nostro campionato. A cura di Ada Cotugno 17:48 Le shortlist e i calciatori candidati: quali sono i premi Il premio più importante questa sera è quello che incoronerà la top 1 della stagione, formata dal meglio del calcio italiano. Le shortlist per le top 11 maschili e femminili sono già state rivelate:

