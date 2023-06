Giuntoli alla Juventus, via libera: accordo col Napoli per la risoluzione del contratto Cristiano Giuntoli dovrebbe formalizzare oggi la risoluzione contrattuale col Napoli, dopo aver raggiunto ieri un’intesa verbale col presidente De Laurentiis: rispettato il termine del 30 giugno, da domani potrà firmare per la Juventus.

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Giuntoli da domani sarà libero di firmare il contratto che lo legherà alla Juventus come nuovo responsabile dell'area tecnica, rispettando dunque la deadline del 30 giugno come termine ultimo entro il quale essere libero da vincoli con altri club. Il Ds del Napoli scudettato ha infatti trovato l'accordo con la società azzurra – e segnatamente col presidente Aurelio De Laurentiis – per la risoluzione del contratto in essere, che sarebbe scaduto nel 2024.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il dirigente toscano ha raggiunto ieri l'intesa verbale con De Laurentiis e dovrebbe formalizzare la risoluzione nella giornata di oggi: se non dovessero sopravvenire sorprese, entro stasera Giuntoli non avrà più l'impedimento che finora gli precludeva la strada per accasarsi alla Juventus, che da lui vuole far ripartire il nuovo progetto tecnico.

Il dirigente a Torino sarà coadiuvato da Giovanni Manna, che nelle ultime settimane si era ben disimpegnato come uomo mercato del club bianconero, con l'arrivo di Timothy Weah dal Lille, il rinnovo di Adrien Rabiot e la cessione a titolo definitivo di Dejan Kulusevski al Tottenham. Il rapporto di Giuntoli col Napoli si conclude dopo 8 anni: era l'estate del 2015 quando De Laurentiis scommetteva sull'allora 43enne fiorentino per andare a prendere il posto di Riccardo Bigon come direttore sportivo.