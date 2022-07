Giroud sfoggia il suo repertorio a Colonia, il messaggio alle avversarie con la mano sullo Scudetto Fantastica doppietta di Olivier Giroud nell’amichevole che i campioni d’Italia del Milan hanno disputato contro il Colonia.

A cura di Vito Lamorte

Per Olivier Giroud il tempo non si è mai fermato. Il centravanti del Milan ha ripreso la nuova stagione proprio come aveva lasciato la vecchia, ovvero facendo gol. Il numero 9 del Diavolo ha firmato una bellissima doppietta nella gara amichevole che il club campione d'Italia sta disputando in casa del Colonia e ha inventato due reti davvero straordinarie perché davvero di pregevole fattura.

La prima rete è porta la firma di Ante Rebic, sia nella costruzione che nella rifinitura, ma il punto finale sull'azione lo ha messo il calciatore francese: Giroud ha raccolto un colpo di tacco del compagno in area di rigore e con un delizioso tocco sotto ha saltato il portiere, insaccando il pallone in rete comodamente a porta vuota.

L'ex attaccante di Arsenal e Chelsea dopo aver appoggiato la palla in rete ha esultato correndo verso la bandierina e battendo la mano sul petto dove è stato cucito lo Scudetto vinto la scorsa stagione dai rossoneri: un messaggio chiaro per le contendenti al titolo.

Poco prima dell'intervallo, l'attaccante francese ha infilato di nuovo la palla nel sacco: da un contropiede orchestrato da Brahim Diaz, la palla arriva a Giroud ai 16 metri. Il numero 9 ha effettuato soltanto due tocchi: col primo ha fermato il pallone e con il secondo ha calciato a giro sul secondo palo, dove il portiere non è riuscito ad arrivare.

La gara di Olivier Giroud si è chiusa poco dopo l'ora di gioco, quando al suo posto è entrato Andrei Coubiș.

La squadra di Stefano Pioli ha subito un po' all'inizio la verve dei tedeschi ma pian piano ha preso le misure e con delle verticalizzazioni veloci ha ribaltato il campo più volte, creando non pochi problemi alla difesa del Colonia. Nella prima frazione i rossoneri hanno rischiato pochissimo mentre nelle ripresa i padroni di casa hanno provato a impensierire più di una volta Tatarusanu ma il Milan è riuscito a portare a casa il ‘clean sheet'.