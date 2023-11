Giroud deluso ferma l’auto e si confida con alcuni tifosi del Milan: “Fa male sbagliare” Olivier Giroud arriva a Milanello all’indomani della sconfitta dei rossoneri contro il Borussia Dortmund in Champions e mostra ad alcuni tifosi tutta la sua delusione. Si confida con loro: “Fa male sbagliare”.

Il 3-1 del Borussia Dortmund a San Siro in casa del Milan ha messo a serissimo rischio la qualificazione del Milan agli ottavi di finale. La squadra di Pioli può anche restare proprio fuori dalle coppe se non riuscisse nemmeno a centrale il terzo posto Europa League. Una sconfitta, quella contro i tedeschi, che ora rende necessaria un'impresa da parte del diavolo sul terreno di gioco del Newcastle. Delusione immensa tra i tifosi rossoneri accorsi ieri a San Siro al pari di quella mostra da Olivier Giroud.

L'attaccante francese ha sbagliato un rigore che poteva significare molto per l'esito finale della partita. Il tiro dagli undici metri parato dall'estremo difensore del Borussia ha fatto calare il silenzio a San Siro. Giroud era disperato e all'indomani della sconfitta di ieri si è presentato a Milanello sconsolato. Nonostante tutto ha deciso però di fermare la sua auto all'esterno del centro sportivo del Milan per firmare autografi ad alcuni sostenitori rossoneri sfruttando l'occasione per spiegare tutto il suo malessere.

"Fa male sbagliare, anche per i tifosi" ha detto mentre una ragazza gli porgeva con educazione la maglietta da farsi firmare. L'attaccante era fortemente provato ma nonostante questo i due tifosi che si sono trovati di fronte l'attaccante francese hanno provato a tirarlo su in qualche modo. Ma l'ex Chelsea non poteva credere a quanto accaduto nella sfortunata serata di ieri: "Dopo quello che abbiamo fatto contro il PSG – ha sottolineato ancora – sono molto molto deluso”.

Una confidenza, quella di Giroud, che mette a nudo il carattere sempre trasparente di questo giocatore che, nonostante la sua esperienza e tutto ciò che ha vinto in carriera, si mostra sempre molto umile e disponibile con i tifosi. Ha fatto presente il suo malessere ai sostenitori del Milan scusandosi anche per quel rigore fallito che forse avrebbe potuto cambiare la storia di quella partita. Alla squadra di Pioli ora non resta altro da fare che un'impresa in casa del temibile Newcastle.