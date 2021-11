Girelli segna al 91′, la Juve pareggia col Wolfsburg in Champions League All’Allianz Stadium la Juventus ha pareggiato 2-2 con il Wolfsburg in un match della terza giornata della fase a gironi della Champions League. Doppietta di Girelli, che ha realizzato il gol del pari al 91′. La Juventus ha 4 punti e resta in scia a Chelsea e Wolfsburg, che affronterà nuovamente il 18 novembre.

A cura di Alessio Morra

La Juventus nella Champions League femminile ringrazia Cristiana Girelli ed evita la sconfitta con il Wolfsburg. La numero 10 bianconera ha realizzato una doppietta e soprattutto ha trovato il pari al 91′. Un gol pesantissimo perché permette alla Juve di rimanere in corsa per un posto agli ottavi. Tra nove giorni si giocherà in Germania e quell'incontro potrebbe essere decisivo. Nell'altro match del Gruppo A il Chelsea ha battuto 7-0 il Servette.

La squadra di Joe Montemurro fa un calcio molto propositivo, la Juve se la gioca contro il Wolfsburg, che da anni è ai vertici del calcio femminile in Europa ma che quest'anno ha rivoluzionato la squadra. Le bianconere passano in vantaggio con Girelli che al 22′ riceve da Arianna Caruso e sorprende il portiere avversario. L'1-0 dura pochissimo. Perché il Wolfsburg trova subito il pari e lo ottiene con un gol meraviglioso di Lena Lattwein, che calcia al volo d'esterno destro dal limite dell'area di rigore e mette il pallone nell'angolino.

Nella ripresa entrambe le squadre cercano il gol che vale tre punti, il Wolfsburg coglie impreparata la difesa della Juve e passa al 65′ con Tabea Wassmuth che non può sbagliare davanti a Peyraud-Magnin. La Juventus mostra tutto il suo carattere enorme e grazie anche ai cambi di Montemurro resta a galla fino alla fine e al 91′ pareggia sempre con Cristiana Girelli.

La classifica del Gruppo A. Il Chelsea ha 7 punti, il Wolfsburg 5, la Juventus 4, il Servette 0. Nel prossimo turno, in programma giovedì 18 novembre. I Blues ospitano il Servette e vincendo otterranno sicuramente la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Quindi può essere determinante Wolfsburg-Juventus, ma alle bianconera potrebbe andare bene anche un pareggio.