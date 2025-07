Girelli non riesce a trattenere le lacrime: “Neanche un rigore così ci toglie quello che abbiamo fatto”

Cristiana Girelli non riesce a trattenere le lacrime dopo l'eliminazione dell'Italia contro l'Inghilterra e nel post-partita ha espresso così le sue emozioni: "Penso di aver vissuto delle serate bellissime, le più belle della mia carriera a 35 anni, questo mi fa ben sperare per chi arriva, è stato un viaggio incredibile, ci credevo tanto, avevo buone sensazioni, abbiamo vissuto emozioni stratosferiche e si vive di questo. Quello che ci rimane di più è questo, anche i risultati ma questo non ce lo toglie nessuno, nemmeno un rigore al 120′".

Il sogno delle Azzurre agli Europei femminile si interrompe in semifinale a pochi secondi dal fischio finale: le ragazze del CT Soncin erano in vantaggio fino al minuto 96′ e dopo il pareggio inglese è arrivato il colpo del KO al 120′ con un rigore molto dubbio.

Girelli non riesce a trattenere le lacrime dopo Italia-Inghilterra

La capitano della Nazionale Italiana ha commentato l'avventura azzurra nel post-partita e ha lasciato trasparire una certa emozione: "Siamo venute qua per riaccendere il fuoco che in questi anni è mancato. Ci teniamo ai grazie, ma il dispiacere è enorme perché eravamo a due minuti da qualcosa di storico. Orgogliosa delle compagne perché abbiamo fatto una partita incredibile, poi, posso dirlo, quando il livello si alza così tanto c'è bisogno anche di un arbitraggio all'altezza. Quando si prendono decisioni importanti bisogna avere sangue freddo, quando dai un rigore così almeno andare a rivederlo. Ma non è un alibi, nel finale potevamo raddoppiare e la partita finiva lì. Orgogliosa di quello che abbiamo fatto, sono lacrime di tristezza e orgoglio".

Leggi anche Cristiana Girelli lascia Italia-Inghilterra in lacrime e zoppicando per un brutto infortunio muscolare

La numero 10 azzurra ha dovuto lasciare il campo al minuto 64 per un infortunio ma ha continuato ad incitare le sue compagne anche dalla panchina: parole di conforto e indicazioni per Martina Piemonte, che ha preso il suo posto, e per tutte le altre. Al fischio finale non è riuscita a trattenere le lacrime mentre salutata i tifosi italiani presenti.

Cristiana Girelli è stata protagonista assoluta della cavalcata dell'Italia fino alle semifinali degli Europei con i suoi gol e la sua leadership.

In merito al suo futuro è stata chiara: "Non posso pensare di lasciare così. Ci sarà modo e tempo di riflettere ma questo Europeo mi ha pensare anche in positivo perché abbiamo fatto qualcosa di grande. Sono emozioni troppo belle da non volerle rivivere, tra due anni c'è il Mondiale e il primo pensiero è quello. Ma vediamo…".