Giornalista napoletano allontanato da uno steward in diretta dopo Fiorentina-Napoli: cosa è successo Al giornalista napoletano Manuel Parlato è stato strappato l'accredito dal collo al Franchi di Firenze, dove Parlato sta svolgendo il suo lavoro in occasione della partita tra Fiorentina e Napoli.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli ha chiuso il girone d'andata ottenendo un sonante successo in casa della Fiorentina, battuta per 3-0. I gol di Neres, Lukaku e McTominay hanno deciso l'incontro e attestano la squadra di Conte solitaria al comando, in attesa, però, dei recuperi di Inter (che ha due partite in meno) e Atalanta (una). In campo tutto perfetto. Fuori però no. Antonio Conte non si è presentato in conferenza stampa perché tanto colpito dalla scomparsa di un bimbo, Daniele, che era stato al fianco della squadra spesso. Mentre Manuel Parlato, un giornalista di Canale 21, emittente napoletana, è stato cacciato da uno steward.

Uno steward strappa l'accredito al giornalista

Quando la partita stava finendo è accaduto qualcosa di clamoroso, di assurdo. Perché è stato strappato l'accredito dal collo di Parlato, che è stato contestualmente invitato ad allontanarsi dall'area antistante lo stadio. Il capo degli steward ha cercato di vietare al giornalista di svolgere regolarmente il proprio lavoro. Qualcosa di inconcepibile.

Parlato commenta l'accaduto in diretta televisiva

Le immagini che i telespettatori hanno visto in diretta TV, sull'emittente napoletana, continuano con Parlato che discute con il capo degli steward, dopo che questi gli ha strappato l'accredito. Il giornalista dice di non voler lasciare l'anti-stadio e si lamenta del comportamento che ha dovuto subire, e ricorda anche che alcuni i tifosi del Napoli sono stati cacciati del Franchi dopo il primo gol della partita, quello realizzato da David Neres.