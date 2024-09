video suggerito

Giorgio Chiellini torna alla Juventus, è ufficiale: avrà da subito un ruolo importantissimo L’ex calciatore Giorgio Chiellini torna alla Juventus da dirigente: avrà un ruolo molto importante e riporterà direttamente all’amministratore delegato della società. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

L'ex capitano Giorgio Chiellini torna alla Juventus nei panni di dirigente e lo fa andando a ricoprire un ruolo di grande responsabilità: dopo aver vestito per 425 volte la maglia bianconera da calciatore sarà il nuovo Responsabile delle Relazioni Istituzionali e riporterà direttamente all'ad Scanavino. Ad annunciarlo lo stesso club bianconero con una nota diramata attraverso i propri canali ufficiali all'indomani del pareggio in casa dell'Empoli:

"Giorgio Chiellini non ha mai smesso di essere bianconero: nel cuore, nell’anima, nei valori che ha sempre interpretato, in campo e fuori. Dal 16 settembre vestirà la maglia del Dirigente di Juventus nel ruolo di Head of Football Institutional Relations. Giorgio lavorerà a diretto riporto dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino iniziando così un percorso manageriale, che lo vedrà impegnato nel rappresentare il Club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali. Questo ruolo si sposa perfettamente con la formazione che Giorgio ha acquisito nel suo ambito accademico, ma ovviamente anche con la sua figura di uomo, calciatore, capitano e leggenda bianconera. Dal passato al presente: bentornato a casa, Giorgio!" si legge infatti nel comunicato con cui i piemontesi hanno annunciato il ritorno nella società del 40enne toscano che aveva da poco appeso gli scarpini al chiodo dopo l'esperienza in MLS con i Los Angeles FC e con il quale hanno anche illustrato i compiti che svolgerà da qui in avanti in qualità di dirigente.

Nello specifico dunque Giorgio Chiellini sarà l'uomo che avrà il compito di gestire i rapporti tra la Juventus e le principali istituzioni del mondo del calcio, dalla FIGC fino alla Uefa e alla Fifa, nonché rappresentare il club nelle occasioni istituzionali tutelandone gli interessi. Dopo averla rappresentata in campo per 17 anni (dal 2005 al 2022), dunque l'ex capitano, smessi i panni da calciatore, lo farà ora in giacca e cravatta nelle sedi in cui vengono decise le politiche e le sorti del calcio italiano e istituzionale.