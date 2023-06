Giocatore aggredito mentre esulta per un gol, gara interrotta e poi sospesa: follia in Francia Buades, giocatore del Bordeaux, è stato aggredito da un uomo che l’ha spinto a terra mentre esultava per un goal. Il calciatore è stato trasportato in ospedale: sospetto trauma cranico per lui.

A cura di Vito Lamorte

Episodio davvero surreale quello che si è verificato nel corso di Bordeux-Rodez, sfida valida per la 38a giornata della Ligue 2. Era una partita importantissima per i Girondini, che si giocavano le ultime chance di essere promossi nel massimo campionato francese ma le cose sono andare in maniera diversa.

La gara aveva un grande valore anche per il Rodez, dal canto suo era alla ricerca di punti salvezza, ma la tensione che è sfociata in un gesto che ha portato all’interruzione del match e adesso bisognerà attendere le decisioni del Giudice Sportivo.

Al minuto 22 della partita gli ospiti si erano portati in vantaggio grazie ad una rete di Lucas Buades, che ha esultato fermandosi sulla linea di fondo e rivolgendosi agli spettatori in curva: proprio nel momento in cui veniva raggiunto dai suoi compagni si è avvicinato al giocatore del Bordeaux un uomo a bordo campo che lo ha spintonato.

Il 25enne è rimasto a terra per tre minuti, ma dopo i soccorsi dello staff medico della sua squadra è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli. Nella caduta il giocatore ha battuto la testa sul terreno di gioco ed è stato è stato soccorso per un sospetto trauma cranico.

Dopo l'episodio, la gara è stata momentaneamente sospesa ma non è più ripresa con i giocatori di entrambe le squadre che sono rientrati negli spogliatoi senza più tornare sul terreno di gioco. In attesa di conoscere le esatte condizioni di salute di Buades, toccherà successivamente al Giudice Sportivo francese decidere quale sarà l'esito della partita e mettere la parola fine su questa vicenda.

Intanto c'è una domanda che ancora non ha trovato risposta, perché non è chiaro se l’uomo che ha spinto Buades fosse un tifoso o addirittura un membro di qualche personale che si trovava lì per svolgere il suo lavoro. Solo una cosa è certo, ovvero che è stato bloccato dagli uomini della sicurezza e portato subito via.