Gerrard in Arabia ha un grosso problema da risolvere: i suoi giocatori non lo capiscono Steven Gerrard sta riscontrando i primi problemi da allenatote dell’Al-Ettifaq. Alcuni giocatori fanno fatica a comprenderlo e la comunicazione potrebbe risultare un ostacolo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Steven Gerrard è stato uno dei tanti protagonisti della Premier League che in questa estate hanno deciso di vivere una nuova esperienza calcistica accettando le ricche offerte dall'Arabia Saudita. L'ex centrocampista, capitano e leggenda del Liverpool è infatti diventato il nuovo allenatore dell'Al-Ettifaq. Una nomina importante per lui che vivrà l'esperienza di essere il tecnico di uno dei tanti ricchi club arabi pronti ad accaparrarsi quanti più campioni possibili.

Con lui potrebbe giocare anche Jordan Henderson, attuale capitano del Liverpool che avrebbe già detto sì a un'offerta mostruosa da 40 milioni di euro di stipendio. In attesa di questo grandissimo colpo, Gerrard ha già iniziato a prendere confidenza con la squadra nei primi allenamenti stagionali. L'allenatore però si è trovato subito a doversi scontrare con un problema molto serio: la comunicazione. In queste ore dall'Arabia sta infatti circolando un filmato in cui si vede Gerrard tentare di spiegare alcuni movimenti tattici ai calciatori in campo ma senza fortuna.

Nonostante l'inglese sia considerata la lingua internazionale, Gerrard sembra essere in difficoltà nel dover spiegare ai propri giocatori alcune specifiche movenze. Forse il suo linguaggio in generale, a prescindere dall'inglese, non è ancora molto chiaro. Si abbassa sul terreno di gioco per invogliare qualcuno ad avvicinarsi il più possibile a una determinata zona di campo, ma probabilmente non si è fatto capire bene. Il video è diventato immediatamente virale confermando quanto questo possa essere in questo momento un problema non di poco conto. La comunicazione verbale e non verbale è fondamentale nel calcio e forse Gerrard dovrà lavorare anche su questo.

"Non c'è da stupirsi che fossimo in una lotta per la retrocessione, cos'è questo "coaching" di Steven Gerrard – scrive un tifoso dell'Aston Villa commentando queste immagini – I giocatori devono essere stati così grati di passare da questo a Unai Emery". Gerrard fu esonerato dal club inglese a ottobre scorso lasciando la squadra al 17º posto, con 9 punti raccolti in 11 partite. Ha dovuto attendere l'estate del 2023 per accettare una nuova proposta dato che l'ex stella del Liverpool come allenatore in Premier forse non è ancora considerato all'altezza. Da capire se riuscirà a far ricredere tutti in Arabia Saudita, un terreno inesplorato ma che sta attirando tantissimi top player e grandi allenatori.