Tifosi del Liverpool sotto shock: il capitano Henderson verso l’Arabia Saudita, offerta mostruosa Se ogni uomo ha un prezzo, l’Arabia Saudita lo sta dimostrando sempre di più: adesso vuole prendersi l’anima del Liverpool, il capitano Jordan Henderson. Qua si va oltre il grande nome, si attacca il cuore della passione calcistica. Ed anche la Premier League non può fare nulla.

A cura di Paolo Fiorenza

Se anche la Premier League deve inchinarsi allo strapotere economico del calcio saudita, allora vuol dire davvero che non c'è più nessuno in grado di opporsi ad una delle campagne di calciomercato più devastanti che si ricordino. Ogni uomo ha un prezzo, la resistenza è inutile: i club arabi sembrano non avere letteralmente limiti nel fare la classica offerta "che non si può rifiutare".

Prendersi il capitano del Liverpool, squadra tra le più identitarie del calcio mondiale, assomiglia a una dichiarazione d'intenti fortissima: noi possiamo tutto. Jordan Henderson ci sta pensando, anzi di più: secondo gli ultimi report dei media inglesi, il 33enne centrocampista della nazionale è sempre più vicino ad accettare l'offerta dell'Al Ettifaq, squadra della Saudi Pro League che ha appena nominato come nuovo tecnico Steven Gerrard, che con Henderson ha condiviso lo spogliatoio di Anfield e ora lo vorrebbe allenare.

Jordan Henderson con Jurgen Klopp: un asse fortissimo tra tecnico e capitano del Liverpool

Per Henderson si parla di un'offerta che gli "cambia la vita": parliamo ovviamente di un multimilionario, ma il calciatore vedrebbe quadruplicato il suo attuale stipendio, arrivando a percepire oltre 40 milioni di euro all'anno. Una cifra mostruosa se si considerano età, ruolo e il fatto che non si parla di un nome di grido come Ronaldo o Benzema. Eppure per i tifosi dei Reds sarebbe uno shock, il sentirsi violati nella propria anima, oltre al perdere uno dei centrocampisti tuttora migliori della Premier League.

Henderson ha ancora due anni di contratto col Liverpool, quindi i due club dovrebbero parlare per accordarsi sul prezzo del cartellino, cosa ad ora non ancora avvenuta. L'Al Ettifaq ha prima sottoposto la sua offerta al giocatore e solo in caso di via libera andrà poi a sistemare il resto, né ovviamente il club inglese farà la guerra al proprio capitano per trattenerlo. La trattativa è definita "in progress" da fonti vicine e oggi il capitano dovrebbe parlare con Klopp: tutto sembra andare verso l'ennesimo colpo saudita, peraltro sarebbe il secondo giocatore del Liverpool a finire in Arabia questa estate, dopo Firmino, accasatosi a parametro zero all'Al Ahli.