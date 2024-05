video suggerito

Johansson idolo dei tifosi dopo una stagione maledetta: offerte 600 birre, è un regalo d’addio Il nazionale svedese Johansson ha deciso di offrire una birra a tutti i tifosi del Rotherham, nella prossima stagione cambierà squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Viktor Johansson ha conquistato il cuore dei suoi tifosi. Nonostante il suo club il Rotherham sia retrocesso nella terza divisione inglese, l'estremo difensore svedese è diventato un vero e proprio idolo della curva. Tutto grazie ad un'iniziativa speciale: offrirà una birra a 600 tifosi prima della sua partenza definitiva.

Una sorta di regalo d'addio da parte di Johansson che è destinato a cambiare casacca, lasciando la squadra nel prossimo mercato. Johansson si vuole congedare con un pensiero che si concretizzerà dunque nelle ore precedenti all'impegno casalingo di sabato contro il Cardiff City. Il nazionale svedese, ha fatto sapere che i primi 600 clienti di un locale nei pressi dello stadio, Joha.

In pratica i clienti tifosi del Rotherham che varcheranno la porta del Cutlers Arms (per l'occasione aprirà in anticipo alle 9 del mattino), . Oltre a questo sarà consegnato loro un biglietto con un messaggio speciale da parte del portiere 25enne svedese. Perché Viktor ha scelto questo locale? Si tratta infatti del posto preferito da papà Tobias quando viene dalla Svezia per vederlo in azione.

Con questo gesto Johansson vuole ringraziare i tifosi del Roterham che in queste stagioni lo hanno fatto sentire a casa, dandogli anche il soprannome di "vichingo". E i supporters già si sono scatenati sui social (il messaggio più gettonato è stato "Venite al Cutlers per bere un drink alla salute del nostro vichingo"), ringraziandolo in anticipo per un gesto che strappa un sorriso al termine di una stagione travagliata, e culminata nella retrocessione. Johansson, dopo 4 anni sembra pronto a cambiare maglia con diversi club pronti a pagare la clausola rescissoria di 10 milioni di corone svedesi, in primis Leeds e Sheffield.