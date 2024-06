video suggerito

Germania-Ungheria, dove vedere la partita di Euro 2024 in TV e streaming: orario e probabili formazioni Dopo la vittoria per 5-1 contro la Scozia, la Germania torna in cmapo contro l’Ungheria alla Stuttgart Arena con fischio d’inizio alle ore 18:00 con diretta TV e streaming su Rai e su Sky. Le probabili formazioni di Nagelsmann e Rossi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la roboante vittoria per 5-1 della Germania contro la Scozia, i padroni di casa tornano in campo contro l'Ungheria per la seconda partita del Gruppo A. Si giocherà alla Stuttgart Arena oggi, mercoledì 19 giugno, con fischio d'inizio alle ore 18 con diretta TV e streaming su Rai e Sky.

Gli uomini di Nagelsmann, se batteranno anche l'Ungheria, si assicureranno matematicamente il passaggio del turno agli ottavi di finale. I magiari, dopo la sconfitta all'esordio per 3-1 contro la Svizzera, avrà bisogno di un'impresa e strappare almeno un pareggio per mantenere vive le speranze di passaggio del turno, e giocarsi la qualificazione alla fase a eliminazione diretta nell'ultima partita del girone contro la Scozia.

Partita: Germania-Ungheria

Dove: Stuttgart Arena, Stoccarda

Quando: mercoledì 19 giugno

Orario: ore 18:00

Diretta TV: Rai Due, Sky Sport

Diretta Streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Germania-Ungheria, dove vederla in TV: diretta in chiaro su Rai 2

La partita Germania-Ungheria, valida come seconda partita del Gruppo A, sarà visibile in televisione, in chiaro su Rai Due, e per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (canali 201 e 202).

Dove vedere Germania-Ungheria in streaming

Germania-Ungheria si potrà seguire anche in diretta streaming. Sarà visibile gratuitamente su RaiPlay, e per gli abbonati a Sky tramite l'app Sky Go. Sarà inoltre possibile vedere la partita tramite NOW, acquistando l'evento o usufruendo dell'abbonamento.

Euro 2024, le probabili formazioni di Germania-Ungheria

Gli 11 schierati da Nagelsmann potrebbero essere gli stessi che hanno vinto in maniera molto convincente contro la Scoziaò. Gli unici due dubbi sembrano essere sul mediano, con Emre Can, autore del quinto gol contro la Scozia, che potrebbe essere preferito a Andrich, mentre per il ruolo di unica punta Harvetz, a segno nella partita inaugurale, sembra in vantaggio su Fulkrug. Marco Rossi invece ha due giocatori in dubbio, Nego e Styles.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz. CT: Nagelsmann.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulácsi; Lang, Orbán, Szalai; Bolla, Ádám Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. CT: Rossi.