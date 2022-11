Germania-Giappone, dove vederla in TV e streaming: orario, canale Rai e formazioni della partita dei Mondiali Germania-Giappone alle 14:00 di oggi mercoledì 22 novembre è una partita valida per il Girone E dei Mondiali. Si gioca allo stadio di Doha, Khalifa International. Diretta in chiaro in TV e in streaming sulla Rai. Le ultime notizie sulle formazioni.

A cura di Alessio Pediglieri

Germania e Giappone si affrontano oggi per la prima giornata del girone E dei Mondiali in Qatar 2022. La partita è in programma oggi 23 novembre alle ore 14:00 allo stadio Khalifa International Stadium (Doha) e sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva sia su TV sia in streaming dalla Rai.

La Germania – nel girone E con Spagna e Costa Rica – si presenta al debutto mondiale con una notizia pessima, l'infortunio di Sanè che non prenderà parte alla gara, costretto a restare fermo per un problema muscolare accusato in allenamento. Ma la Germania resta comunque tra le favorite della vigilia non solo per questo match ma anche per poter vincere un gruppo difficile e approdare agli ottavi di finale.

Dal canto suo il Giappone ha raggiunto la qualificazione per giocarsi la settima presenza consecutiva in un Mondiale. I ‘Blu Samurai’ hanno subìto solo sei gol in 18 partite di qualificazione, superando comodamente l'Australia e garantendosi in maniera automatica il posto in Qatar. Gli uomini di Hajime Moriyasu sono il classico ‘terzo incomodo' in un Girone tutt'altro che semplice per ottenere il passaggio agli ottavi.

Le probabili formazioni di Germania-Giappone. La Germania recupera Thomas Müller, ma potrebbe esserci Havertz in avanti dal 1′ mentre Hofmann prenderà il posto di Sané, out per infortunio dopo l'ultimo allenamento. Musiala nella linea a tre dei treqaurtisti appare intoccabile dopo le ultime prestazioni più che positive. Il Giappone dovrà valutare varie situazioni, soprattutto in mediana: Morita è in dubbio, Endo in ripresa potrerbbe giocare da titolare. Tanti i ballottaggi anchein avanti: Asano e Jun'ya Ito premono per una maglia dove giocherà invece Minamino.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Hofmann, Musiala, Gnabry; Havertz.

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Endo, Shibasaki; Kubo, Kamada, Doan; Minamino.

Partita: Germania-Giappone

Dove si gioca: stadio Khalifa International Stadium (Doha)

Quando si gioca: mercoledì 23 novembre

Orario: 14:00

Diretta TV: Rai

Diretta streaming: RaiPlay

Competizione: Mondiali, 1° turno Gruppo E

Dove vedere Germania-Giappone in diretta TV: orario e canale Rai della partita

Germania-Giappone si può vedere liberamente sulla Rai, in chiaro e senza costi aggiuntivi. Il canale di riferimento sul Digitale Terrestre è Rai 2 e la cronaca verrà affidata a Stefano Bizzotto. Seconda voce di Lele Adani.

Germania-Giappone dove vederla in diretta streaming

Anche Germania-Giappone, come tutte le altre partite dei Mondiali in Qatar sarà trasmessa in streaming dalla Rai. Si potrà utilizzare l'app dedicata, utile per il collegamento da dispositivi mobili, mentre per il pc basterà anche collegarsi alla piattaforma di RaiPlay (utilizzabile anche attraverso una Smart TV collegata a internet).

Le probabili formazioni di Germania-Giappone ai Mondiali Qatar 2022

A parte il forfeit di Sanè c'è abbondanza di qualità per la Germania che sfrutterà al meglio il blocco Bayern Monaco (otto giocatori convocati in Qatar). Per il Giappone vari ballottaggi, soprattutto in mediana dove si deciderà all'ultimo momento.

