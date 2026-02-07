Genoa-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Genoa-Napoli si gioca oggi alle 18:00 allo Stadio Marassi di Genova. Diretta esclusiva su DAZN sia in TV sia per il live streaming.

Genoa-Napoli si gioca quest'oggi, match valido per la 24a giornata di campionato di Serie A con inizio alle 18:00 alla stadio Marassi indiretta esclusiva su DAZN sia in TV sia in streaming.

Il Napoli ritorna in campo in trasferta sul delicato campo del Genoa di Daniele De Rossi: per Conte, che ha potuto recuperare le energie in settimana senza impegni infrasettimanali restano i problemi di formazione per i tanti infortuni. I campioni d'Italia sono attualmente terzi in campionato, in piena corsa Champions League ma distanti dal Milan, secondo di 5 lunghezze e dalla capolista Inter di 10 punti. Non è più possibile perdere ulteriore terreno, mentre è più tranquilla la situazione del Grifone, rigenerato dalla cura De Rossi.

Partita: Genoa-Napoli

Dove: Stadio Marassi (Genova)

Quando: 7 febbraio 2026

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 24a giornata di Serie A

Dove vedere Genoa-Napoli in TV: la diretta esclusiva della partita

Genoa-Napoli sarà visibile in diretta TV grazie al servizio offerto da DAZN. Si potrà vedere la sfida di Marassi via Smart TV connessa a internet via cavo, wireless o attraverso una console di gioco. Una possibilità in esclusiva però ai soli abbonati e a pagamento.

Genoa-Napoli, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Anche per lo streaming, Genoa-Napoli è in esclusiva su DAZN per i suoi soli abbonati. Si potrà seguire o via app sui dispositivi mobili oppure da pc collegandosi al sito ufficiale Dazn.it. Il match inizia alle 18:00

Genoa-Napoli, le probabili formazioni della gara di Serie A

Il Genoa di De Rossi sta decisamente meglio sul fronte disponibili rispetto a Conte e al suo Napoli. Il Grifone non può contare solo sul neo acquisto Baldanzi e Siegrist, per il resto potrà scendere in campo il miglior 3-5-2, modulo di partenza oramai più che rodato, comn in attacco Vitinha e Colombo. Per i campioni d'Italia, sempre lungo l'elenco infortunati: Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Neres, Politano. Conte si presenterà ancora con il solo Hojlund avanti, aiutato da Helmas e dal sorprendente Vergara.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

All. De Rossi.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

All. Conte.