Calcio
video suggerito
video suggerito

Genoa-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Genoa-Napoli si gioca oggi alle 18:00 allo Stadio Marassi di Genova. Diretta esclusiva su DAZN sia in TV sia per il live streaming.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Genoa-Napoli si gioca quest'oggi, match valido per la 24a giornata di campionato di Serie A con inizio alle 18:00 alla stadio Marassi indiretta esclusiva su DAZN sia in TV sia in streaming.

Il Napoli ritorna in campo in trasferta sul delicato campo del Genoa di Daniele De Rossi: per Conte, che ha potuto recuperare le energie in settimana senza impegni infrasettimanali restano i problemi di formazione per i tanti infortuni. I campioni d'Italia sono attualmente terzi in campionato, in piena corsa Champions League ma distanti dal Milan, secondo di 5 lunghezze e dalla capolista Inter di 10 punti. Non è più possibile perdere ulteriore terreno, mentre è più tranquilla la situazione del Grifone, rigenerato dalla cura De Rossi.

  • Partita: Genoa-Napoli
  • Dove: Stadio Marassi (Genova)
  • Quando: 7 febbraio 2026
  • Orario: 18:00
  • Diretta TV: DAZN
  • Diretta streaming: DAZN
  • Competizione: 24a giornata di Serie A

Dove vedere Genoa-Napoli in TV: la diretta esclusiva della partita

Genoa-Napoli sarà visibile in diretta TV grazie al servizio offerto da DAZN. Si potrà vedere la sfida di Marassi via Smart TV connessa a internet via cavo, wireless o attraverso una console di gioco. Una possibilità in esclusiva però ai soli abbonati e a pagamento.

Leggi anche
Napoli-Fiorentina, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali

Genoa-Napoli, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Anche per lo streaming, Genoa-Napoli è in esclusiva su DAZN per i suoi soli abbonati. Si potrà seguire o via app sui dispositivi mobili oppure da pc collegandosi al sito ufficiale Dazn.it. Il match inizia alle 18:00

Genoa-Napoli, le probabili formazioni della gara di Serie A

Il Genoa di De Rossi sta decisamente meglio sul fronte disponibili rispetto a Conte e al suo Napoli. Il Grifone non può contare solo sul neo acquisto Baldanzi e Siegrist, per il resto potrà scendere in campo il miglior 3-5-2, modulo di partenza oramai più che rodato, comn in attacco Vitinha e Colombo. Per i campioni d'Italia, sempre lungo l'elenco infortunati: Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Neres, Politano. Conte si presenterà ancora con il solo Hojlund avanti, aiutato da Helmas e dal sorprendente Vergara.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.
All. De Rossi.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.
All. Conte.

Calcio
Genoa
Napoli
0 CONDIVISIONI
Immagine
Olimpiadi
2026
Tomba e Compagnoni accendono il braciere, iniziano ufficialmente i Giochi di Milano Cortina
Olimpiadi 2026 oggi in TV, orari, programma e italiani in gara a Milano Cortina: occhi puntati su Paris e Lollobrigida
Chi sono Stefania Constantini e Amos Mosaner, la coppia del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
Brignone sulle spalle di Mosaner, Pausini perfetta con l'inno di Mameli, le emozioni della cerimonia
Gli orrori della telecronaca Rai alle Olimpiadi: non riconosciuti i tedofori e la presidente del CIO
Jutta Leerdam è già un caso: "Vive da milionaria. Il suo comportamento è orribile"
Proteste contro le Olimpiadi a Milano
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views