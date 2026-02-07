Genoa-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni
Genoa-Napoli si gioca quest'oggi, match valido per la 24a giornata di campionato di Serie A con inizio alle 18:00 alla stadio Marassi indiretta esclusiva su DAZN sia in TV sia in streaming.
Il Napoli ritorna in campo in trasferta sul delicato campo del Genoa di Daniele De Rossi: per Conte, che ha potuto recuperare le energie in settimana senza impegni infrasettimanali restano i problemi di formazione per i tanti infortuni. I campioni d'Italia sono attualmente terzi in campionato, in piena corsa Champions League ma distanti dal Milan, secondo di 5 lunghezze e dalla capolista Inter di 10 punti. Non è più possibile perdere ulteriore terreno, mentre è più tranquilla la situazione del Grifone, rigenerato dalla cura De Rossi.
- Partita: Genoa-Napoli
- Dove: Stadio Marassi (Genova)
- Quando: 7 febbraio 2026
- Orario: 18:00
- Diretta TV: DAZN
- Diretta streaming: DAZN
- Competizione: 24a giornata di Serie A
Dove vedere Genoa-Napoli in TV: la diretta esclusiva della partita
Genoa-Napoli sarà visibile in diretta TV grazie al servizio offerto da DAZN. Si potrà vedere la sfida di Marassi via Smart TV connessa a internet via cavo, wireless o attraverso una console di gioco. Una possibilità in esclusiva però ai soli abbonati e a pagamento.
Genoa-Napoli, dove vederla in diretta streaming: l'orario
Anche per lo streaming, Genoa-Napoli è in esclusiva su DAZN per i suoi soli abbonati. Si potrà seguire o via app sui dispositivi mobili oppure da pc collegandosi al sito ufficiale Dazn.it. Il match inizia alle 18:00
Genoa-Napoli, le probabili formazioni della gara di Serie A
Il Genoa di De Rossi sta decisamente meglio sul fronte disponibili rispetto a Conte e al suo Napoli. Il Grifone non può contare solo sul neo acquisto Baldanzi e Siegrist, per il resto potrà scendere in campo il miglior 3-5-2, modulo di partenza oramai più che rodato, comn in attacco Vitinha e Colombo. Per i campioni d'Italia, sempre lungo l'elenco infortunati: Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Neres, Politano. Conte si presenterà ancora con il solo Hojlund avanti, aiutato da Helmas e dal sorprendente Vergara.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.
All. De Rossi.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.
All. Conte.