video suggerito

Gavi va a festeggiare in faccia ad Asencio dopo il fischio finale: bufera in Spagna dopo il Clasico Gavi va a festeggiare in faccia ad Asencio dopo il fischio finale: il brutto gesto del centrocampista del Barcellona che ha scatenato un grande dibattito e numerose critiche in Spagna dopo il Clasico. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gavi va a festeggiare in faccia ad Asencio dopo il fischio finale: il brutto gesto del centrocampista del Barcellona che ha scatenato un grande dibattito e numerose critiche in Spagna dopo il Clasico.

Il Barça ha vinto la finale di Copa del Rey per 3-2 ai supplementari contro il Real Madrid in un match ad altissima tensione ma bellissima dal punto di vista tecnico: Mbappé e Tchouameni hanno ribaltato l'iniziale vantaggio blaugrana di Pedri ma Ferran Torres e Koundé hanno regalato il trofeo alla squadra di Hansi Flick, che culla sogni di Triplete.

Gavi festeggia in faccia ad Asencio dopo il fischio finale

Gavi dopo il fischio finale è andato a festeggiare in faccia ad Asencio e questo gesto non è stato molto apprezzato nelle ore successive al Clasico. Il centrocampista del Barça è andato davanti all'avversario e si è messo a saltare per festeggiare la vittoria della Copa del Rey ma l'ha fatto in maniera poco rispettosa e assolutamente provocatoria nei confronti dell'avversario.

Il numero 6 blaugrana non è riuscito a contenere il suo entusiasmo quando l'arbitro De Burgos Bengoetxea ha fischiato la fine della partita ed è andato verso Asencio, festeggiando la vittoria proprio in faccia al suo avvesario. Una cosa che non ha fatto piacere al difensore centrale del Real Madrid, che ovviamente lo rimproverò immediatamente: Endrick, che si trovava nelle vicinanze e ha visto quanto accaduto, si è avvicinato al compagno per chiedergli di lasciarlo solo.

Gavi festeggia con la bandiera ‘anti-madridista': scoppia la polemica

La situazione non è degenerata ed è rimasto solo quel brutto gesto: Gavi ha continuato a festeggiare la vittoria della Copa del Rey in altre zone del campo insieme ai suoi compagni di squadra del Barcellona e il Real ha partecipato alla premiazione con tutto il carico di delusione che porta queste situazioni.

Gavi è stato criticato anche per la bandiera ‘anti-madridista' che ha indossato durante la festa del Barça. Soliti strascichi post-Clasico ma, di certo, il calciatore blaugrana poteva festeggiare diversamente.