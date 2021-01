La secondo sconfitta di fila dopo quella contro la Juventus in Supercoppa Italiana e oggi sul campo del Verona, divide i tifosi del Napoli. Sui social in tanti hanno paragonato il rendimento di Gattuso a quello di Ancelotti, entrato in tendenza su Twitter, così come il famigerato #GattusoOut. Una parte del pubblico partenopeo attribuisce a ‘Ringhio' le colpe di aver snaturato la squadra nel modulo, nel gioco e nei ruoli di alcuni interpreti. In tanti si chiedono come mai l'attuale allenatore dell'Everton sia stato mandato via per molto meno rispetto a quanto stia facendo vedere Gattuso in questo momento.

Ovviamente la rabbia dopo il ko contro il Verona, dopo essere passati in vantaggio, è davvero tanta, specie per come sono arrivati i primi due gol. Due errori difensivi evidenziati dallo stesso tecnico azzurro al termine della partita che non ha nascosto le proprie responsabilità per questa sconfitta. La posizione di Gattuso, al momento, sembra essere salda e ogni discorso sarà rimandato alla ripresa degli allenamenti. Ora è solo il momento di ragionare sugli errori commessi. Ma la poca lucidità del Napoli nelle partite che contano, sta facendo irritare alcuni tifosi azzurri.

I tifosi del Napoli se la prendono con Gattuso dopo il ko contro il Verona

I sostenitori del Napoli si dividono sul rendimento della squadra di Gattuso in questo momento. Alcuni, sui social, sostengono che Ancelotti fosse stato mandato via per molto meno, altri invece, escludono completamente il fatto che i risultati di ‘Ringhio' possano essere peggiori di quelli dell'attuale allenatore dell'Everton. Per alcuni invece, il rendimento dei due allenatori in azzurro sembra essere quasi lo stesso.

Sta di fatto che in questo momento, a farla da padrona, è la rabbia dei tifosi, che giustamente vorrebbero vedere una squadra meno superficiale in campo. Sullo sfondo resta quel rinnovo di contratto che sembrava già pronto prima della Supercoppa e che invece in questo momento sembra essere stato congelato. Il prolungamento con gli azzurri per Gattuso e il suo staff sarebbe anche già pronto fino al 2023. Ma il tecnico e De Laurentiis, al momento, non hanno ancora messo nero su bianco.